Τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Ανατράπηκε αυτοκίνητο – Τραυματίστηκε 63χρονος

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε πεζοδρόμιο και ανατράπηκε. Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον 63χρονο οδηγό, ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Λεωφόρος Βουλιαγμένης, Τροχαίο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα Hyundai Atos εξετράπη από την πορεία του, προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και ανατράπηκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς την Αθήνα.
  • Ο 63χρονος οδηγός εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.
  • Στην επιχείρηση συμμετείχαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον τραυματία σε νοσοκομείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουλίου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα, στο ύψος των Πολυκλαδικών Σχολείων Ηλιούπολης.

Ένα αυτοκίνητο μάρκας Hyundai Atos, το οποίο οδηγούσε ένας 63χρονος, εξετράπη από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το όχημα προσέκρουσε αρχικά στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια ανατράπηκε, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του.

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες από τον 7ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον 63χρονο τραυματισμένο και τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο τον μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Λεωφόρος Βουλιαγμένης, Τροχαίο

Λεωφόρος Βουλιαγμένης, Τροχαίο

Λεωφόρος Βουλιαγμένης, Τροχαίο

Λεωφόρος Βουλιαγμένης, Τροχαίο

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ