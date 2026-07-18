Τροχαίο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης: Ανατράπηκε αυτοκίνητο – Τραυματίστηκε 63χρονος

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουλίου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα, στο ύψος των Πολυκλαδικών Σχολείων Ηλιούπολης.

Ένα αυτοκίνητο μάρκας Hyundai Atos, το οποίο οδηγούσε ένας 63χρονος, εξετράπη από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Το όχημα προσέκρουσε αρχικά στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια ανατράπηκε, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί στο εσωτερικό του.

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Η επιχείρηση απεγκλωβισμού

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με οκτώ πυροσβέστες από τον 7ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν τον 63χρονο τραυματισμένο και τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Ασθενοφόρο τον μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

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Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.