Φωτιά στα Χανιά – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο, επιχειρούν και εναέρια – Μήνυμα από το 112

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Χανιά.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα.
Μάλιστα, εκδόθηκε και μήνυμα 112 για να είναι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αερινός της Περιφερειακής Ενότητας #Χανίων
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026