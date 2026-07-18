Φωτιά στα Χανιά – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο, επιχειρούν και εναέρια – Μήνυμα από το 112

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ελικόπτερο φωτιά
Φωτογραφία αρχείου INTIME
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Χανιά.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 45 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων και 15 οχήματα. Από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα.

Μάλιστα, εκδόθηκε και μήνυμα 112 για να είναι οι κάτοικοι σε ετοιμότητα.

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