Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος για παράνομη μεταφορά τριών αλλοδαπών

Συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης 19χρονος αλλοδαπός ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας.

Ειδικότερα, το βράδυ της Παρασκευής, αστυνομικοί ακινητοποίησαν ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των διοδίων Ανάληψης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Οδηγός του οχήματος ήταν ο 19χρονος. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του τρεις αλλοδαποί, εκ των οποίων ο ένας βρισκόταν στον χώρο αποσκευών. Οι τρεις αλλοδαποί, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, στερούνταν των απαραίτητων νομιμοποιητικών εγγράφων για την παραμονή τους στη χώρα.

Σε βάρος του 19χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Από τις αρχές κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.