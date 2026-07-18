Δείτε βίντεο: Ο Τομ Μπρέιντι χαστούκισε τον Λόγκαν Πολ στο Fanatics Fest – «Θα ξαναπροσπαθήσω την επόμενη φορά που θα τον δω»

Ο Τομ Μπρέιντι και ο Λόγκαν Πολ είχαν έντονη αντιπαράθεση την Παρασκευή στη σκηνή του Fanatics Fest στη Νέα Υόρκη, η οποία κατέληξε με τον πρώην αστέρα του NFL να χαστουκίζει τον σταρ του WWE.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν προκλητικά σχόλια μπροστά στο κοινό που βρισκόταν στο Javits Center. Στη συνέχεια, ο Μπρέιντι χτύπησε τον Πολ στο πλάι του προσώπου, με αποτέλεσμα να παρέμβουν αμέσως ο παίκτης των New York Knicks, Καρλ-Άντονι Τάουνς, και ο Κρις Κόστα.

Οι παρευρισκόμενοι απομάκρυναν τους δύο άνδρες από το σημείο, προτού η κατάσταση κλιμακωθεί περαιτέρω. Ο Πολ ακούστηκε να λέει: «Πάρτε τον δικό σας, πάρτε τον δικό σας, φίλε, πάρτε τον. Ναι, πηγαίνετέ τον προς τα εκεί, φίλε. Θα καταφέρει να τραυματιστεί».

Δεν έχει διευκρινιστεί εάν το περιστατικό ήταν πραγματικό ή σκηνοθετημένο. Η αντίδραση του Καρλ-Άντονι Τάουνς έδειξε ότι αιφνιδιάστηκε από την κίνηση του Μπρέιντι, ωστόσο η προηγούμενη δημόσια αντιπαράθεση των δύο πρωταγωνιστών ενίσχυσε τις εκτιμήσεις ότι το επεισόδιο μπορεί να είχε οργανωθεί για λόγους προβολής.

Εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Fanatics δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χαρακτήρισε το περιστατικό «Γύρο 100» μιας «ατελείωτης κόντρας». Στην ανάρτηση στο Instagram εμφανίζονταν ως συνεργάτες ο Μπρέιντι, ο Πολ, το WWE και το NFL.

Το βίντεο διαδόθηκε γρήγορα και, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνόδευαν τις σχετικές αναρτήσεις, συγκέντρωσε περισσότερες από 17,5 εκατομμύρια προβολές στο Instagram και 6,9 εκατομμύρια στο X.

Round 100 of this never ending beef at Fanatics Fest 😭 pic.twitter.com/w7N6WwHnCz — Fanatics (@Fanatics) July 17, 2026

Ο Πολ αναδημοσίευσε το υλικό και παρουσίασε τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν.

«Αυτό συνέβη επειδή κορόιδευα τον Τομ που τον νίκησα στο flag football. Και προσπαθεί να με χαστουκίσει; Τραγικό παράδειγμα για τα παιδιά. Aura -100. Μπλοκαρισμένος. Και μάλιστα με ρήξη τρικεφάλου», έγραψε.

Ο Μπρέιντι απάντησε αρχικά χαρακτηρίζοντας τον Πολ «ηλίθιο». Στη συνέχεια, έγραψε: «Προσπάθησα, Αμερική… Θα ξαναπροσπαθήσω την επόμενη φορά που θα δω αυτόν τον σπασίκλα».

Η προηγούμενη αντιπαράθεση στο flag football

Η κόντρα των δύο ανδρών είχε αρχίσει να διαμορφώνεται τους προηγούμενους μήνες, όταν ο Πολ υποστήριξε ότι η πορεία του στο WWE τον είχε καταστήσει εξίσου αθλητικό με τους παίκτες του NFL.

Ο Μπρέιντι, ο οποίος κατέκτησε επτά Super Bowl κατά τη διάρκεια της καριέρας του, αντέδρασε στη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Οι δύο πλευρές συνέχισαν να ανταλλάσσουν προκλητικά σχόλια πριν και κατά τη διάρκεια του Fanatics Flag Football Classic τον Μάρτιο.

Σε ένα από τα σχετικά στιγμιότυπα, ο Μπρέιντι πέταξε δυνατά την μπάλα προς τον Πολ μετά την ολοκλήρωση μιας φάσης. Ο σταρ του WWE κινήθηκε προς το μέρος του, ενώ ο πρώην quarterback απομακρύνθηκε χαμογελώντας.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας διοργάνωσης, ο Μπρέιντι ειρωνεύτηκε τον Πολ για τις επιδόσεις του στο αμερικανικό ποδόσφαιρο στα μαθητικά του χρόνια.

«Ο Λόγκαν αποσύρθηκε από πολλούς αγώνες αυτή την εβδομάδα. Πέτυχες 19 touchdowns στο λύκειο. Κανείς δεν νοιάζεται», είχε δηλώσει.

Το ενδιαφέρον του Μπρέιντι για το WWE

Οι εικασίες για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής αναμέτρησης ενισχύθηκαν και από τις δηλώσεις του Μπρέιντι σχετικά με το WWE.

Ο πρώην quarterback μίλησε στον Κόντι Ρόουντς κατά τη διάρκεια ζωντανής ηχογράφησης του podcast «What Do You Wanna Talk About?» στο Fanatics Fest και εξέφρασε την επιθυμία του να συμμετάσχει σε μια ιστορία της επαγγελματικής πάλης.

«Χρειάζομαι μία πρόσκληση. Περιμένω τον πρόεδρο του WWE, Νικ Καν, να σκεφτεί κάποια ιστορία ώστε να μπορέσω να μπω κι εγώ στο παιχνίδι», δήλωσε.

Ο Μπρέιντι πρόσθεσε: «Νιώθω ότι έχω αποσυρθεί από το αμερικανικό ποδόσφαιρο και έχω την ευκαιρία να βγω εκεί έξω και να αποδείξω ότι εξακολουθώ να είμαι, έστω και λίγο, αθλητής. Ο φίλος μου, ο Ρομπ Γκρονκόφσκι, το έχει κάνει. Προφανώς, έχω δει και τον Λόγκαν Πολ να το κάνει. Νομίζω ότι θα μπορούσα να μπω εκεί μέσα για τουλάχιστον έναν αγώνα, σωστά;».

Ο ίδιος ανέφερε ότι, σε περίπτωση συμμετοχής του στο WWE, θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του «κακού».

«Πάντα ήμουν ο κακός», είπε.

Ο Μπρέιντι εξήγησε ότι οι διαδοχικές επιτυχίες του στο NFL τον είχαν μετατρέψει σε αντιπαθή αντίπαλο για τους οπαδούς άλλων ομάδων.

«Όταν αγωνίζεσαι εκτός έδρας και έχεις σημειώσει κάποιες επιτυχίες στο NFL, δεν σε συμπαθούν. Είναι απίστευτο το συναίσθημα όταν δουλεύεις όλη την ημέρα, ουσιαστικά προσπαθώντας να αναγκάσεις το κοινό να φύγει νωρίτερα από το γήπεδο».

Μέχρι στιγμής, το WWE δεν έχει ανακοινώσει κάποια αναμέτρηση ανάμεσα στον Μπρέιντι και τον Πολ. Ωστόσο, το περιστατικό στο Fanatics Fest πρόσθεσε ένα ακόμη επεισόδιο στη δημόσια αντιπαράθεσή τους και ενίσχυσε τα σενάρια για πιθανή μεταφορά της στο ρινγκ.