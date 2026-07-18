Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη σφοδρή σύγκρουση

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ΤΡΟΧΑΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Θεσσαλονίκη, στο ύψος της Σταυρούπολης, όταν μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, καταγράφηκε σε βίντεο.

Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο στη Σταυρούπολη

Ο 23χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο του τροχαίου στην οδό Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Κατά τη διακομιδή του με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου», υπέστη ανακοπή καρδιάς. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, κατέληξε.

Το αμάξι στην προσπάθεια του να στρίψει, συγκρούστηκε με τη μηχανή. Αποτέλεσμα ο 23χρονος να πέσει από τη μηχανή.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

Ο 25χρονος οδηγός του Ι.Χ. συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

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