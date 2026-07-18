Θεσσαλονίκη: 58χρονος έκλεψε χρήματα από παγκάρι παρεκκλησίου στην Ευκαρπία

Ένας 58χρονος κατηγορείται ότι έκλεψε 364,50 ευρώ από το παγκάρι παρεκκλησίου στην Ευκαρπία, αλλά δεν… τα χάρηκε, καθώς αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης τον συνέλαβαν, σχεδόν αμέσως.

Ο 58χρονος εντοπίστηκε χτες Παρασκευή το βράδυ, λίγο μετά την αφαίρεση του χρηματικού ποσού από το κυτίο χρημάτων του παρεκκλησίου. Στην κατοχή του βρέθηκαν τόσο τα χρήματα που φέρεται να είχε αφαιρέσει όσο και ένα αυτοσχέδιο εργαλείο που, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιήθηκε για τη διάρρηξη.

Στο μεταξύ, σε άλλες περιπτώσεις που καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν δύο άτομα για απόπειρα διάρρηξης αυτοκινήτου στο κέντρο της πόλης. Πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, ηλικίας 28 και 19 ετών, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν εργαλεία διάρρηξης, καθώς και μικροποσότητα κάνναβης.