Λύθηκε το μυστήριο της ανθρώπινης εξέλιξης: Πότε ακριβώς και πώς «ψήλωσαν» οι πρόγονοί μας

Πώς και πότε αποκτήσαμε τη σωματική διάπλαση που έχουμε σήμερα; Το ερώτημα αυτό απασχολεί την επιστημονική κοινότητα εδώ και δεκαετίες, δημιουργώντας έντονες αντιπαραθέσεις.

Σήμερα, χάρη σε μια νέα επιστημονική έρευνα, είμαστε πιο κοντά από ποτέ στο να κατανοήσουμε το μυστικό πίσω από την ξαφνική σωματική ανάπτυξη των προγόνων μας.

Για δεκαετίες, οι παλαιοανθρωπολόγοι συμφωνούσαν σε μεγάλο βαθμό ότι κάπου κατά την εξελικτική πορεία από τους πιθηκοειδείς προγόνους μας προς τον σύγχρονο άνθρωπο, το σώμα μας μεγάλωσε εντυπωσιακά.

Ωστόσο, ένα επίμονο μυστήριο παρέμενε το πότε ακριβώς ξεκίνησε αυτή η έντονη ανάπτυξη. Άρχισαν οι πρόγονοί μας να μεγαλώνουν σταδιακά με την πάροδο εκατομμυρίων ετών; Συνέπεσε αυτή η αλλαγή με την εμφάνιση του γένους Homo; Ή μήπως συνέβη αργότερα, αφού είχαν ήδη εμφανιστεί ορισμένα από τα παλαιότερα ανθρώπινα είδη;

Δύο εξελικτικές πορείες σε μία: Η ανατροπή της Μπεϋζιανής ανάλυσης

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) υποστηρίζει ότι η απάντηση είναι πολύ πιο σύνθετη από ό,τι υποδεικνύει οποιαδήποτε μεμονωμένη θεωρία.

Αντί να υποστηρίξουν μία και μόνο μακροχρόνια υπόθεση, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια εξελιγμένη στατιστική μέθοδο για να δείξουν ότι το ανθρώπινο σωματικό μέγεθος πιθανότατα ακολούθησε δύο εξελικτικές πορείες ταυτόχρονα: Μια αργή, σταθερή αύξηση που εκτείνεται σε εκατομμύρια χρόνια, η οποία διακόπηκε από ένα πολύ μεγαλύτερο «άλμα» σε μεταγενέστερα μέλη του γένους Homo.

Τα ευρήματα αυτά βοηθούν να γεφυρωθούν δεκαετίες αντικρουόμενων ερευνών, ενώ παράλληλα προσφέρουν μια από τις πιο ξεκάθαρες εικόνες μέχρι σήμερα για το πώς, και ίσως για το γιατί, οι πρόγονοί μας εξελίχθηκαν σε ανθρώπους με μεγαλύτερη σωματική διάπλαση.

Παρά τον κεντρικό του ρόλο στην εξέλιξη των ανθρωπίνων, υπάρχει μικρή συναίνεση σχετικά με το πώς αυξήθηκε το σωματικό μέγεθος στο πέρασμα του χρόνου», γράφουν οι ερευνητές. «Παρέχουμε ισχυρές αποδείξεις για μια αξιοσημείωτη αύξηση του μεγέθους σε μεταγενέστερα μέλη του γένους Homo, παράλληλα με μια ήπια γενική αύξηση στο πέρασμα του χρόνου μεταξύ όλων των ανθρωπίνων».

Το σωματικό μέγεθος αποτελεί ένα από τα καθοριστικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού. Στον άνθρωπο και στους εξαφανισμένους συγγενείς μας, έχει συνδεθεί με τα πάντα: από την ανάπτυξη του εγκεφάλου και την αποτελεσματικότητα της βάδισης, μέχρι τον μεταβολισμό, την κυνηγετική συμπεριφορά και την ικανότητα μετακίνησης σε ολοένα και μεγαλύτερες γεωγραφικές εκτάσεις.

Επομένως, η κατανόηση του πότε άλλαξε το σωματικό μέγεθος βοηθά τους ερευνητές να ανασυνθέσουν όχι μόνο την εμφάνιση των προγόνων μας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν.

Ένας γρίφος για δυνατούς λύτες: Γιατί τα απολιθώματα μπέρδευαν την παλαιαιοανθρωπολογία

Ωστόσο, παρά τις δεκαετίες ανακαλύψεων απολιθωμάτων, οι επιστήμονες δυσκολεύονται να συμφωνήσουν στο εξελικτικό πρότυπο πίσω από αυτές τις αλλαγές. Ορισμένες προγενέστερες μελέτες υπερθεμάτιζαν ότι τα ανθρώπινα απλώς μεγάλωναν σε μέγεθος με την πάροδο του χρόνου. Άλλες υποστήριζαν ότι το σωματικό μέγεθος παρέμεινε σχετικά σταθερό μέχρι την εμφάνιση του γένους Homo.

Κάποιες άλλες, πάλι, έχουν προτείνει ότι η πραγματική μεταμόρφωση εμφανίστηκε μόνο μετά από πρώιμα είδη όπως ο Homo habilis, ο οποίος συχνά θεωρείται ένα από τα πρώτα μέλη του γένους μας.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένας λόγος για αυτή τη διαφωνία είναι ότι οι παλαιότερες αναλύσεις εξέταζαν συνήθως αυτές τις αντικρουόμενες ιδέες ανεξάρτητα τη μία από την άλλη.

Επίσης, συχνά αποτύγχαναν να συνυπολογίσουν τις αβεβαιότητες που είναι εγγενείς στο αρχείο των απολιθωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαφωνιών σχετικά με την ταξινόμηση των ειδών, των διαφορών στις μεθόδους εκτίμησης της σωματικής μάζας και των αβεβαιοτήτων στις εξελικτικές σχέσεις μεταξύ των απολιθωμένων ειδών.

Η στατιστική «ακτινογραφία» 386 δειγμάτων

Για να ξεπεράσουν αυτούς τους περιορισμούς, οι ερευνητές συγκέντρωσαν ένα από τα μεγαλύτερα σύνολα δεδομένων για το σωματικό μέγεθος των ανθρωπίνων που έχουν δημιουργηθεί μέχρι σήμερα, ενσωματώνοντας εκτιμήσεις σωματικής μάζας από 386 απολιθωμένα δείγματα που αντιπροσωπεύουν 21 διαφορετικά ταξινομικά φορτία (είδη).

Στη συνέχεια, ανέλυσαν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας φυλογενετικά γενικευμένα γραμμικά μικτά μοντέλα Μπεϋζιανής ανάλυσης —μια στατιστική προσέγγιση που λαμβάνει υπόψη τις εξελικτικές σχέσεις, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει πολλαπλά επίπεδα αβεβαιότητας.

Η ομάδα επανέλαβε τις αναλύσεις της σε 1.000 διαφορετικά φυλογενετικά δέντρα και 1.000 ξεχωριστά σύνολα δεδομένων, γεγονός που της επέτρεψε να ελέγξει αν το γενικό πρότυπο παρέμενε σταθερό παρά τις αβεβαιότητες.

Τα αποτελέσματα υπέδειξαν δύο ταυτόχρονες τάσεις.

Η πρώτη ήταν μια ήπια αλλά σταθερή αύξηση του σωματικού μεγέθους σε ολόκληρη την οικογένεια των ανθρωπίνων συνολικά.

Κατά μέσο όρο, η σωματική μάζα αυξανόταν κατά περίπου 0,9 κιλά κάθε ένα εκατομμύριο χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα μεγαλύτερα σώματα γίνονταν σταδιακά πιο κοινά κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης εξέλιξης.

Ωστόσο, η δεύτερη τάση αποδείχθηκε πολύ πιο εντυπωσιακή. Αντί να αυξηθεί σημαντικά το μέγεθος όλων των μελών του γένους Homo, οι ερευνητές εντόπισαν τις ισχυρότερες αποδείξεις για ένα ξεκάθαρο «άλμα» στο σωματικό μέγεθος μεταξύ των μεταγενέστερων μελών του γένους, ιδιαίτερα στα είδη που εμφανίστηκαν μετά τον Homo habilis.

Καταρρίπτοντας τον μύθο του Homo habilis

Αυτό το μοτίβο εμφανιζόταν σταθερά, ανεξάρτητα από τον τρόπο ανάλυσης των απολιθωμένων δεδομένων. Με άλλα λόγια, τα πρώιμα μέλη του γένους Homo ίσως τελικά να μην αποτελούσαν το σημαντικό βιολογικό σημείο καμπής που υπέθεταν κάποτε οι επιστήμονες.

Αυτό το εύρημα καταρρίπτει μια κοινή υπόθεση, σύμφωνα με την οποία το να ανήκει κανείς απλώς στο γένος Homo σήμαινε αυτόματα ότι διέθετε και σημαντικά μεγαλύτερο σώμα.

Αντίθετα, η μελέτη υποδεικνύει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά-ορόσημα που παραδοσιακά συνδέονται με τον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου σωματικού μεγέθους, ενδέχεται να εξελίχθηκαν μετά την εμφάνιση του γένους.

Αυτή η ερμηνεία αντιστοιχεί επίσης σε ευρύτερες αλλαγές που σημειώθηκαν αργότερα στην ανθρώπινη εξέλιξη. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η συγκεκριμένη περίοδος συμπίπτει με ενδείξεις για πιο αποτελεσματική όρθια βάδιση, μεγαλύτερη εξάρτηση από την κατανάλωση κρέατος και επέκταση των περιοχών διαβίωσης (ζωτικών χώρων).

Οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα: «Χόμπιτ» και Homo naledi

Τα μεγαλύτερα σώματα μπορεί να ήταν τόσο το αποτέλεσμα όσο και ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτές τις συμπεριφορικές και οικολογικές μετατοπίσεις. Η μελέτη ενισχύει επίσης ένα άλλο αναδυόμενο θέμα: ότι η εξέλιξη σπάνια ακολουθεί μια ευθεία γραμμή.

Είδη όπως ο Homo floresiensis, στον οποίο συχνά δίνεται το παρατσούκλι «Χόμπιτ» λόγω του μικροσκοπικού του αναστήματος, και ο Homo naledi εμφανίζονταν συχνά ως εξαιρέσεις με ασυνήθιστα μικρό σωματικό μέγεθος, παρά το γεγονός ότι ανήκαν σε σχετικά πρόσφατα κλαδιά του ανθρώπινου εξελικτικού δέντρου.

Η ύπαρξή τους αποδεικνύει ότι το σωματικό μέγεθος δεν αυξήθηκε απλώς μέσα από μια ομοιόμορφη πορεία προς τον σύγχρονο άνθρωπο. Αντίθετα, η εξέλιξη πειραματιζόταν επανειλημμένα με διαφορετικές λύσεις, ανάλογα με το τοπικό περιβάλλον και τους οικολογικούς περιορισμούς.

Οι αναπάντητες προκλήσεις του αρχείου των απολιθωμάτων

Οι ερευνητές υποστηρίζουν επίσης ότι μέρος της μακροχρόνιας διαφωνίας σχετικά με την εξέλιξη του σωματικού μεγέθους πηγάζει από το ίδιο το αρχείο των απολιθωμάτων.

Διαφορετικές μελέτες έχουν εκτιμήσει τη σωματική μάζα των απολιθωμάτων χρησιμοποιώντας διαφορετικά σκελετικά στοιχεία, πληθυσμούς σύγκρισης και στατιστικές τεχνικές, παράγοντας μερικές φορές σημαντικά διαφορετικά αποτελέσματα για το ίδιο άτομο.

Ενσωματώνοντας ρητά αυτές τις αβεβαιότητες στην ανάλυσή του, αντί να τις αντιμετωπίζει ως σταθερές τιμές, το νέο αυτό πλαίσιο επιδιώκει να αποτυπώσει το εύρος των πιθανών εξελικτικών σεναρίων, αντί να βασίζεται σε μία και μόνο ερμηνεία. Ακόμα κι έτσι, πάντως, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι σημαντικά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Οι βελτιωμένες ανακαλύψεις απολιθωμάτων, οι ακριβέστερες μέθοδοι εκτίμησης της σωματικής μάζας και η καλύτερη κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των ειδών θα μπορούσαν να εξειδικεύσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα.

Η μελέτη επίσης δεν συνυπολογίζει ρητά τις φυλετικές διαφορές μεγέθους μεταξύ αρσενικών και θηλυκών (φυλετικός διμορφισμός), οι οποίες ενδέχεται να ήταν μεγαλύτερες σε ορισμένα πρώιμα είδη ανθρωπίνων από ό,τι στον σύγχρονο άνθρωπο.

Η στατιστική βάζει τέλος σε μια διαμάχη δεκαετιών

Ωστόσο, το γενικότερο συμπέρασμα παραμένει συναρπαστικό. Αντί να επιλέξουμε ανάμεσα σε αντικρουόμενες θεωρίες, τα στοιχεία δείχνουν ότι και οι δύο κρύβουν ένα μέρος της αλήθειας.

Το σωματικό μέγεθος πράγματι αυξήθηκε σταδιακά σε ολόκληρη τη γραμμή των ανθρωπίνων. Όμως, το πιο σημαντικό «άλμα» φαίνεται να σημειώθηκε αργότερα, αφού είχαν ήδη εξελιχθεί οι παλαιότεροι εκπρόσωποι του γένους Homo.

Αυτό το συμπέρασμα ενδέχεται να βοηθήσει στην επίλυση μιας από τις μακροβιότερες αντιπαραθέσεις της παλαιοανθρωπολογίας, δείχνοντας παράλληλα πώς η πρόοδος στις στατιστικές μεθόδους μεταμορφώνει την ικανότητα των επιστημόνων να εξάγουν νέα δεδομένα από απολιθώματα που συχνά μελετώνται εδώ και δεκαετίες.

«Συνολικά, τα ευρήματα αυτά φέρνουν σαφήνεια σε ένα θεμελιώδες ερώτημα της ανθρώπινης εξέλιξης και δείχνουν πώς η εφαρμογή αυστηρών φυλογενετικών συγκριτικών εργαλείων μπορεί να αποκαλύψει μοτίβα που προηγουμένως παρέμεναν κρυμμένα στο αρχείο των απολιθωμάτων, συνυπολογίζοντας ταυτόχρονα πολλαπλές πηγές αβεβαιότητας», γράφουν οι ερευνητές.

«Γεφυρώνοντας αντικρουόμενα ευρήματα μέσα σε ένα ενιαίο πλαίσιο, τα αποτελέσματά μας αποσαφηνίζουν βασικές εξελικτικές μεταβάσεις και αναδεικνύουν την πολυσύνθετη φύση της αλλαγής του σωματικού μεγέθους στην εξέλιξη του ανθρώπου», προσθέτουν.