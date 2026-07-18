Ρένα Δούρου: Οφείλουμε να ανατάξουμε το κόμμα μας – Δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων ή αναπαλαιωμένων εγωισμών

«Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο, που για πολλούς είναι σημείο μη επιστροφής. Σας καλώ να ανατάξουμε το κόμμα γιατί είναι στο χέρι μας. Δεν θα το κάνουμε για ένα γινάτι ή για τις βουλευτικές έδρες» είπε η πρόεδρος της Κ.Ο., Ρένα Δούρου, στην ομιλία της στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

«Οφείλουμε να ανατάξουμε το κόμμα μας, γιατί είναι το μόνο κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς στη χώρα. Τον ιστορικό κύκλο ενός κόμματος τον κλείνουν οι πολίτες» πρόσθεσε.

«Δεν θέλουμε τα 7 χρόνια της δεξιάς διακυβέρνησης να γίνουν 11» πρόσθεσε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει παρών στην κοινωνία, τη Βουλή και την Ευρωβουλή» επεσήμανε. «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τον αγώνα θα τον δώσουμε με απόλυτο σεβασμό στο καταστατικό μας» συμπλήρωσε.

«Όλοι και όλες είμαστε πολύτιμοι. Δεν γνωριζόμαστε σήμερα και ξέρετε ότι πάντα λειτουργούσα ενωτικά» τόνισε.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων ή αναπαλαιωμένων εγωισμών» είπε με νόημα. «Δεν έχουμε την επιλογή της ήττας» υπογράμμισε.

«Την άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το τοξικό κόμμα, θα την αντιπαλέψουμε με νύχια και με δόντια» είπε στη συνέχεια.