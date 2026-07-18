ΣΥΡΙΖΑ: Εξελέγη πρόεδρος της Κ.Ο. η Ρένα Δούρου – «Κανείς και καμία δεν περισσεύει»

«Κανείς και καμία δεν περισσεύει» είπε η Ρένα Δούρου αμέσως μετά την εκλογή της στη θέση της προέδρου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.

Εξελέγη πρόεδρος με 7 ψήφους υπέρ και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.

«Αγαπάμε την ευθύνη και αναλαμβάνουμε την ευθύνη» σχολίασε. «Δεν περισσεύει κανείς και καμία, πρέπει να προχωρήσουμε συλλογικά» επανέλαβε η Ρένα Δούρου, σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

«Να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία»

«Σε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για τον ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του, τους αγωνιστές και αγωνίστριες του, ο μεγάλος κρητικός συγγραφέας είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ: «Ν’ αγαπάς την ευθύνη». Αγαπάω την ευθύνη. Αγαπάμε την ευθύνη. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη που είναι μεγαλύτερη έναντι της κοινωνίας απ’ ότι έναντι των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα, πάνω από όλα, με συντροφικότητα, με συλλογικότητα, με σκληρή δουλειά.

Ξεκινάμε την αναδιάταξη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για να οδηγηθούμε άμεσα στην αναγέννηση του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Κανείς και καμία δεν περισσεύει από τον αγώνα που θα δώσει το μόνο, το μοναδικό κόμμα της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής Αριστεράς σήμερα στην πατρίδα μας. Εγγυητής της δημοκρατίας. Εγγυητής ότι θα απαντήσουμε στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.

Σας ευχαριστώ πολύ» δήλωσε η Ρένα Δούρου.

Ποιοι ψήφισαν

Στην διαδικασία πήραν μέρος οκτώ βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ:

Γιάννης Αμανατίδης, Νίκος Παππάς, Παύλος Πολάκης, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Έλενα Ακρίτα, Γιώργος Παπαηλιού, Χρήστος Γιαννούλης Ρένα Δούρου.

Στην ψηφοφορία δεν πήρε μέρος ο πρώην πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος, παρότι ακόμη παραμένει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Είχε καταγγείλει μεθόδευση για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη τον οποίο είχε διαγράψει.

Σημειώνεται ότι χθες αποσύρθηκε από την διεκδίκηση της προεδρίας ο βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης.

Σήμερα συνεδριάζει και η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, προκειμένου να αναδείξει νέο γραμματέα, εκλογική επιτροπή και να χαράξει τον οδικό χάρτη του κόμματος για τις εκλογές.

Αμανατίδης: Εύχομαι η νέα πρόεδρος να δώσει νέα πνοή και ενότητα στο κόμμα μας

Δήλωση έκανε on camera και ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Γιάννης Αμανατίδης στο περιστύλιο της Βουλής.

«Ολοκληρώθηκε πριν από 10 λεπτά η διαδικασία ψηφοφορίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για την ανάδειξη του νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η νέα πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ είναι από αυτή τη στιγμή η Ρένα Δούρου. Ψήφισαν οκτώ βουλευτές και υπήρξε ένα λευκό. Εύχομαι στη νέα πρόεδρο, με την εμπειρία της, τους αγώνες της, να δώσει και νέα πνοή και ενότητα στο κόμμα μας και στην πολιτική ομάδα που έχει να δώσει δύσκολους αγώνες» σημείωσε.

Δείτε φωτογραφίες από την ψηφοφορία: