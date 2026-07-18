Ηράκλειο: Αγωνία για τη 17χρονη Ελένη που αγνοείται για όγδοη ημέρα – Εξετάζεται το ενδεχόμενο να βρίσκεται με τον φίλο της

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 17χρονης Ελένης Φ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 10 Ιουλίου 2026 από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου.

Οι προσπάθειες των αστυνομικών Αρχών παραμένουν μέχρι στιγμής άκαρπες, ενώ η αγωνία της οικογένειας της ανήλικης κορυφώνεται, καθώς συμπληρώνεται η όγδοη ημέρα από την εξαφάνισή της.

Για την υπόθεση έχει ενεργοποιηθεί από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ο μηχανισμός Missing Alert, καθώς υπάρχουν ενδείξεις που προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια της 17χρονης.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να βρίσκεται με τον φίλο της

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η μητέρα της ανήλικης κατέθεσε στις Αρχές ότι στην υπόθεση ενδέχεται να εμπλέκεται ο φίλος της κόρης της.

Η οικογένεια εκτιμά ότι η 17χρονη πιθανόν βρίσκεται μαζί με τον νεαρό. Η Αστυνομία εξετάζει το συγκεκριμένο ενδεχόμενο στο πλαίσιο των ερευνών και αξιολογεί κάθε διαθέσιμη πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της.

Η περιγραφή της 17χρονης

Η Ελένη έχει ύψος περίπου 1,60 μέτρα, βάρος 50 κιλά, καστανά μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε φούξια στράπλες μπλούζα, λευκό σορτς και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Η οικογένεια της ανήλικης απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες Αρχές.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και κάθε πληροφορία που φτάνει στη διάθεσή τους.