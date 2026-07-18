Ηράκλειο: Αγωνία για τη 17χρονη Ελένη που αγνοείται για όγδοη ημέρα – Εξετάζεται το ενδεχόμενο να βρίσκεται με τον φίλο της

Για όγδοη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τη 17χρονη Ελένη Φ., η οποία αγνοείται από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να βρίσκεται μαζί με τον φίλο της, ενώ έχει ενεργοποιηθεί Missing Alert.

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Εξαφάνιση 17χρονης από το Ηράκλειο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η 17χρονη Ελένη Φ. αγνοείται από τις 10 Ιουλίου 2026, όταν χάθηκαν τα ίχνη της από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου, με τις αστυνομικές Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της.
  • «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε τον μηχανισμό Missing Alert, καθώς υπάρχουν ενδείξεις που προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια της ανήλικης.
  • Η μητέρα της 17χρονης φέρεται να κατέθεσε ότι η κόρη της ενδέχεται να βρίσκεται μαζί με τον φίλο της, ενδεχόμενο που εξετάζει η Αστυνομία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 17χρονης Ελένης Φ., τα ίχνη της οποίας χάθηκαν στις 10 Ιουλίου 2026 από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας Ηρακλείου.

Οι προσπάθειες των αστυνομικών Αρχών παραμένουν μέχρι στιγμής άκαρπες, ενώ η αγωνία της οικογένειας της ανήλικης κορυφώνεται, καθώς συμπληρώνεται η όγδοη ημέρα από την εξαφάνισή της.

Για την υπόθεση έχει ενεργοποιηθεί από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ο μηχανισμός Missing Alert, καθώς υπάρχουν ενδείξεις που προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια της 17χρονης.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να βρίσκεται με τον φίλο της

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η μητέρα της ανήλικης κατέθεσε στις Αρχές ότι στην υπόθεση ενδέχεται να εμπλέκεται ο φίλος της κόρης της.

Η οικογένεια εκτιμά ότι η 17χρονη πιθανόν βρίσκεται μαζί με τον νεαρό. Η Αστυνομία εξετάζει το συγκεκριμένο ενδεχόμενο στο πλαίσιο των ερευνών και αξιολογεί κάθε διαθέσιμη πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό της.

Η περιγραφή της 17χρονης

Η Ελένη έχει ύψος περίπου 1,60 μέτρα, βάρος 50 κιλά, καστανά μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια.

Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε φούξια στράπλες μπλούζα, λευκό σορτς και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Η οικογένεια της ανήλικης απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες Αρχές.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και κάθε πληροφορία που φτάνει στη διάθεσή τους.

Εξαφάνιση 17χρονης από το Ηράκλειο

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