Μονακό: Η στιγμή της έκρηξης έξω από την πολυτελή κατοικία του Ουκρανού ολιγάρχη – Δείτε βίντεο

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

μονακο
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης έξω από πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στο Μονακό, στις 29 Ιουνίου, όπου στόχος ήταν ο Ουκρανός επιχειρηματίας του real estate Βαντίμ Γερμολάεφ.

Βομβιστική επίθεση στο Μονακό: Ο Ουκρανός ολιγάρχης «έσπασε» τη σιωπή του – «Θαύμα που ζήσαμε»

Στο βίντεο διακρίνεται μια γυναίκα να περπατά λίγα μέτρα μπροστά από τον επιχειρηματία, τη σύντροφό του Άννα Νασομπίνα και το παιδί τους, καθώς η οικογένεια πλησιάζει την είσοδο του συγκροτήματος Sun Palace. Λίγο αργότερα σημειώνεται η έκρηξη.

Η γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση, η Ουκρανή Αναστασία Μπερεζόφσκα, καταγράφεται να περπατά μπροστά από την οικογένεια, τη στιγμή που αυτή κατευθύνεται προς την είσοδο του συγκροτήματος Sun Palace.

Βαθαίνει το μυστήριο της βομβιστικής επίθεσης στο Μονακό: Νέα στοιχεία φέρνουν στο επίκεντρο τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες

Η ύποπτη, η οποία ταιριάζει με την περιγραφή της Μπερεζόφσκα, απομακρύνεται ήρεμα και φαίνεται να μιλάει στο τηλέφωνο καθώς μια τεράστια έκρηξη λαμβάνει χώρα πίσω της.

Η Νασομπίνα, 46 ετών, υπέστη ακρωτηριασμό των ποδιών της μετά την έκρηξη, ενώ τόσο η ίδια όσο και ο Γερμολάγιεφ υπέστησαν σοβαρά τραύματα και εγκαύματα από θραύσματα. Ο 13χρονος γιος τους, Άριελ, τραυματίστηκε επίσης.

Μονακό: Νεκρή η 39χρονη που προσπάθησε να τινάξει στον αέρα τον Ουκρανό ολιγάρχη

Το βίντεο καταγράφηκε από κάμερα παρακολούθησης που τοποθετήθηκε κοντά στον τόπο του εγκλήματος από τους «δράστες», ισχυρίστηκε ο γενικός εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο.

Είπε ότι προσπάθησαν να διαγράψουν το βίντεο, αλλά εξειδικευμένοι ερευνητές κατάφεραν να το ανακτήσουν και να το δημοσιεύσουν στο πλαίσιο της έρευνάς τους.

Δείτε βίντεο:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ