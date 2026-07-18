Μονακό: Η στιγμή της έκρηξης έξω από την πολυτελή κατοικία του Ουκρανού ολιγάρχη – Δείτε βίντεο

Νέο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι ουκρανικές εισαγγελικές αρχές φέρεται να καταγράφει τη στιγμή της έκρηξης έξω από πολυτελές συγκρότημα κατοικιών στο Μονακό, στις 29 Ιουνίου, όπου στόχος ήταν ο Ουκρανός επιχειρηματίας του real estate Βαντίμ Γερμολάεφ.

Στο βίντεο διακρίνεται μια γυναίκα να περπατά λίγα μέτρα μπροστά από τον επιχειρηματία, τη σύντροφό του Άννα Νασομπίνα και το παιδί τους, καθώς η οικογένεια πλησιάζει την είσοδο του συγκροτήματος Sun Palace. Λίγο αργότερα σημειώνεται η έκρηξη.

Η γυναίκα που φέρεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση, η Ουκρανή Αναστασία Μπερεζόφσκα, καταγράφεται να περπατά μπροστά από την οικογένεια, τη στιγμή που αυτή κατευθύνεται προς την είσοδο του συγκροτήματος Sun Palace.

Η ύποπτη, η οποία ταιριάζει με την περιγραφή της Μπερεζόφσκα, απομακρύνεται ήρεμα και φαίνεται να μιλάει στο τηλέφωνο καθώς μια τεράστια έκρηξη λαμβάνει χώρα πίσω της.

Η Νασομπίνα, 46 ετών, υπέστη ακρωτηριασμό των ποδιών της μετά την έκρηξη, ενώ τόσο η ίδια όσο και ο Γερμολάγιεφ υπέστησαν σοβαρά τραύματα και εγκαύματα από θραύσματα. Ο 13χρονος γιος τους, Άριελ, τραυματίστηκε επίσης.

Το βίντεο καταγράφηκε από κάμερα παρακολούθησης που τοποθετήθηκε κοντά στον τόπο του εγκλήματος από τους «δράστες», ισχυρίστηκε ο γενικός εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο.

Είπε ότι προσπάθησαν να διαγράψουν το βίντεο, αλλά εξειδικευμένοι ερευνητές κατάφεραν να το ανακτήσουν και να το δημοσιεύσουν στο πλαίσιο της έρευνάς τους.

Δείτε βίντεο: