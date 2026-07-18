Λορέντζο Καριέρε: Σήμερα στο Παλαιό Ψυχικό η κηδεία του

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Σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, θα τελεστεί η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 51 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό, όπως γνωστοποίησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης.

Ο Γιάννης Κουτράκης έγραψε σε ανάρτησή του στα Instagram Stories: «Αποχαιρετάμε τον Λορέντζο Καριέρε το Σάββατο 18/7 στις 11:30 π.μ. στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό».

Ο θάνατός του μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας

Ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας, έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar», καθώς και από την παρουσία του στο συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».

Ο 51χρονος επιχειρηματίας έφυγε από τη ζωή έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση, καθώς τα τελευταία χρόνια ο ίδιος και η οικογένειά του ζούσαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν είχε γίνει γνωστή.

Φίλοι και συγγενείς τον αποχαιρέτησαν με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γιάννης Κουτράκης αναφέρθηκε, επίσης, στη σύζυγο του Λορέντζο Καριέρε, Έλενα Κατραβά, η οποία παρέμεινε στο πλευρό του μέχρι το τέλος, χαρακτηρίζοντάς την «βράχο των βράχων».

Με ανάρτησή του αποχαιρέτησε τον Λορέντζο Καριέρε και ο ηθοποιός Τζώνη Θεοδωρίδης, κουμπάρος του ζευγαριού, ο οποίος έγραψε: «Ήθελα να μάθω ότι είναι ψέμα, ρε αδερφέ μου… Δυστυχώς μου την έκανες, δεν ξέρω γιατί όμως δεν μου το είπες ποτέ… Σ’ αγαπάω πολύ, γεια».