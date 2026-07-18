Λορέντζο Καριέρε: Σήμερα στο Παλαιό Ψυχικό η κηδεία του

Σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 51 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11:30, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό.

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Λορέντζο Καριέρε
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε θα τελεστεί σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό, όπως γνωστοποίησε μέσω των Instagram Stories ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης.
  • Ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 51 ετών, έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο επιχειρηματίας είχε γίνει ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» και την παρουσία του στο συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».
  • Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον 51χρονο με συγκινητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γιάννης Κουτράκης αναφέρθηκε στη σύζυγό του, Έλενα Κατραβά, χαρακτηρίζοντάς την «βράχο των βράχων», ενώ ο ηθοποιός Τζώνη Θεοδωρίδης εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του κουμπάρου του.

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Σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, θα τελεστεί η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 51 ετών.

Λορέντζο Καριέρε: Πότε θα γίνει η κηδεία του τραγουδιστή – Η ανάρτηση του κουμπάρου του

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό, όπως γνωστοποίησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ο κουμπάρος του, Γιάννης Κουτράκης.

Ο Γιάννης Κουτράκης έγραψε σε ανάρτησή του στα Instagram Stories: «Αποχαιρετάμε τον Λορέντζο Καριέρε το Σάββατο 18/7 στις 11:30 π.μ. στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου στο Παλαιό Ψυχικό».

«Φίλοι για Πάντα»: Το «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε – «Θα σε αγαπάμε για πάντα»

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Ο θάνατός του μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας

Ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της ηθοποιού και τραγουδίστριας Ματούλας, έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar», καθώς και από την παρουσία του στο συγκρότημα «Φίλοι για πάντα».

Λορέντζο Καριέρε: Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του κουμπάρου του – «Το θαύμα σου είναι οι δύο υπέροχοι γιοι σου, εκεί φίλε σκόραρες»

Ο 51χρονος επιχειρηματίας έφυγε από τη ζωή έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση, καθώς τα τελευταία χρόνια ο ίδιος και η οικογένειά του ζούσαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ η κατάσταση της υγείας του δεν είχε γίνει γνωστή.

Φίλοι και συγγενείς τον αποχαιρέτησαν με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Γιάννης Κουτράκης αναφέρθηκε, επίσης, στη σύζυγο του Λορέντζο Καριέρε, Έλενα Κατραβά, η οποία παρέμεινε στο πλευρό του μέχρι το τέλος, χαρακτηρίζοντάς την «βράχο των βράχων».

Με ανάρτησή του αποχαιρέτησε τον Λορέντζο Καριέρε και ο ηθοποιός Τζώνη Θεοδωρίδης, κουμπάρος του ζευγαριού, ο οποίος έγραψε: «Ήθελα να μάθω ότι είναι ψέμα, ρε αδερφέ μου… Δυστυχώς μου την έκανες, δεν ξέρω γιατί όμως δεν μου το είπες ποτέ… Σ’ αγαπάω πολύ, γεια».

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