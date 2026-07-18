Μετρό: Πέντε σταθμοί της Γραμμής 3 θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή – Τα τελευταία δρομολόγια 

Πέντε σταθμοί της Γραμμής 3 θα κλείνουν νωρίτερα από την Κυριακή 19 Ιουλίου, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Η κυκλοφορία των συρμών θα διακόπτεται στο τμήμα «Ευαγγελισμός – Κατεχάκη», ενώ ο ΟΑΣΑ θα θέσει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ22.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από την Κυριακή 19 Ιουλίου, πέντε σταθμοί της Γραμμής 3 του Μετρό — Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη — θα κλείνουν στις 21:40, από Κυριακή έως και Πέμπτη, λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο τμήμα «Ευαγγελισμός – Κατεχάκη».
  • Μετά τις 21:40, οι συρμοί θα κινούνται μόνο στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Σύνταγμα» και «Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο», ενώ η Εθνική Άμυνα θα λειτουργεί ως αφετηρία και τερματικός σταθμός για τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο.
  • Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θα θέσει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ22, η οποία θα συνδέει το Σύνταγμα με την Εθνική Άμυνα και θα εξυπηρετεί όλους τους σταθμούς που θα κλείνουν νωρίτερα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε εφαρμογή από την Κυριακή 19 Ιουλίου στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, καθώς οι εργασίες αντικατάστασης των σιδηροτροχιών μεταφέρονται στο τμήμα «Ευαγγελισμός – Κατεχάκη».

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι εργασίες θα εκτελούνται κατά τις νυχτερινές ώρες, από την Κυριακή έως και την Πέμπτη. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων, πέντε σταθμοί θα ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους νωρίτερα από το κανονικό.

Οι πέντε σταθμοί που θα κλείνουν στις 21:40

Από την Κυριακή και μέχρι νεωτέρας, οι ακόλουθοι σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40 κατά τις ημέρες εφαρμογής των ρυθμίσεων:

  • Ευαγγελισμός
  • Μέγαρο Μουσικής
  • Αμπελόκηποι
  • Πανόρμου
  • Κατεχάκη

Μετά τις 21:40, οι συρμοί της Γραμμής 3 θα κυκλοφορούν μόνο στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Σύνταγμα» και «Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Πώς διαμορφώνονται τα τελευταία δρομολόγια

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από τη διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα «Ευαγγελισμός – Κατεχάκη» θα αναχωρούν τις ακόλουθες ώρες:

Προς Δουκίσσης Πλακεντίας

  • Δημοτικό Θέατρο: 21:05
  • Σύνταγμα: 21:30
  • Ευαγγελισμός: 21:32
  • Μέγαρο Μουσικής: 21:33
  • Αμπελόκηποι: 21:35
  • Πανόρμου: 21:37
  • Κατεχάκη: 21:39

Προς Δημοτικό Θέατρο

  • Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:30
  • Εθνική Άμυνα: 21:38
  • Κατεχάκη: 21:40
  • Πανόρμου: 21:42
  • Αμπελόκηποι: 21:44
  • Μέγαρο Μουσικής: 21:46
  • Ευαγγελισμός: 21:47

Οι αλλαγές στα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Οι τελευταίοι συρμοί προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από το Δημοτικό Θέατρο στις 21:05 και από το Σύνταγμα στις 21:30. Ο τελευταίος συρμός από το Αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας θα αναχωρεί στις 21:10.

Μετά τις 21:40, ο σταθμός Εθνική Άμυνα θα αποτελεί την αφετηρία και τον τερματικό σταθμό των δρομολογίων προς και από το Αεροδρόμιο.

Οι συρμοί από την Εθνική Άμυνα προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν στις 22:17, στις 22:54 και στις 23:30. Αντίστοιχα, οι συρμοί από το Αεροδρόμιο προς την Εθνική Άμυνα θα αναχωρούν στις 21:46, στις 22:22, στις 22:58 και στις 23:34.

Σε λειτουργία η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ22

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ θα θέσει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ22 «Σταθμός Μετρό Σύνταγμα – Σταθμός Μετρό Εθνική Άμυνα».

Η γραμμή θα λειτουργεί από την Κυριακή έως και την Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό. Τα λεωφορεία θα εξυπηρετούν διαδοχικά τους σταθμούς Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου, Κατεχάκη και Εθνική Άμυνα, ενώ θα ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή με κατεύθυνση προς το Σύνταγμα.

Οι δύο τελευταίες αναχωρήσεις από το Σύνταγμα, στις 00:12 και στις 00:25, θα τερματίζουν στη Δουκίσσης Πλακεντίας. Οι δύο τελευταίες αναχωρήσεις από την Εθνική Άμυνα, στις 00:09 και στις 00:20, θα καταλήγουν στο Σύνταγμα, χωρίς δυνατότητα ανταπόκρισης με συρμούς του Μετρό.

Η ΣΤΑΣΥ επισημαίνει ότι οι προσωρινές ρυθμίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν ταλαιπωρία στους επιβάτες. Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας του δικτύου.

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