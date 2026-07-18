Καναδάς: Μαίνονται ανεξέλεγκτες περισσότερες από 200 δασικές πυρκαγιές – Στο επίκεντρο το Οντάριο

Εξακολουθεί να μαίνεται το μέτωπο των δασικών πυρκαγιών στον Καναδά, με περισσότερες από 200 εστίες να παραμένουν εκτός ελέγχου. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στην επαρχία Οντάριο, όπου οι φλόγες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές, ενώ οι πυκνοί καπνοί έχουν επιβαρύνει την ατμόσφαιρα σε μεγάλες περιοχές του Καναδά και των βορειοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Διυπηρεσιακού Κέντρου Δασικών Πυρκαγιών του Καναδά (CIFFC), 206 από τις συνολικά 896 ενεργές πυρκαγιές παραμένουν ανεξέλεγκτες, ενώ μέσα σε μία ημέρα εκδηλώθηκαν ακόμη 70 νέα μέτωπα.

Μάχη με τις φλόγες στο Οντάριο

Η τρέχουσα περίοδος των δασικών πυρκαγιών χαρακτηρίζεται ως αυτό το στάδιο λιγότερο δραματική στον Καναδά απ’ ό,τι το 2023, χρονιά τραγικών ρεκόρ, αλλά η έντασή τους έχει αυξηθεί την τελευταία εβδομάδα.

Έχουν καεί σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα μέσα στο 2026, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της καναδικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Μόλις την περασμένη Παρασκευή, ο αριθμός αυτός βρισκόταν πιο κοντά στα 16 εκατ. στρέμματα.

Η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη στο Οντάριο, όπου παρέμεναν εκτός ελέγχου πάνω από 80 πυρκαγιές, διευκρίνισε χθες στον Τύπο ο Νταγκ Φορντ, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης της επαρχίας.

Το Οντάριο ζήτησε προχθές Πέμπτη τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Έχουν σταλεί στην επαρχία πυροσβέστες από άλλες, συμπεριλαμβανομένων της Αλμπέρτας και της Γιουκόν.

Πάνω από 80 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα έχουν αναπτυχθεί στο Οντάριο για να συμβάλουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

«Πολλές μνήμες έγιναν καπνός»

Άλλα 39 αεροσκάφη είναι έτοιμα να κατευθυνθούν σε απομονωμένες περιοχές, αδιάβατες από ξηράς, ώστε να απομακρύνουν εσπευσμένα κατοίκους κοινοτήτων, κυρίως αυτοχθόνων, είπε ακόμη ο Νταγκ Φορντ.

Καταγγέλλοντας την έλλειψη συντονισμού από πλευράς των αρχών, κάποιες κοινότητες οργάνωσαν εκείνες την εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων τους τις τελευταίες ημέρες, ιδίως η Κόλινς, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια από την πόλη Θάντερ Μπέι του Οντάριο.

«Τα μέλη της κοινότητας πήραν την απόφαση να φύγουμε εσπευσμένα το βράδυ της Δευτέρας, χωρίς καμιά κυβερνητική υποστήριξη», είπε η Λίντα Ντεμπασίτζ, αυτόχθονη επικεφαλής της.

Πήραν πλεούμενα, όπως κατέγραψαν βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και κάποια μεταδόθηκαν από τοπικά ΜΜΕ, κατόπιν διέσχισαν δασικό δρόμο ζωσμένοι από φλόγες. Οι περίπου 30 κάτοικοι λένε πως πλέον στο χωριό τους «έγιναν όλα στάχτη».

«Πολλές μνήμες έγιναν καπνός, χάσαμε την ιστορία μας», πρόσθεσε η επικεφαλής της κοινότητας προσθέτοντας πως χρειάστηκε να επιστρέψει στο χωριό με πλεούμενο για «να ψάξει δυο ανθρώπους που δεν ξέραμε τι είχαν απογίνει».

Οι πυρκαγιές στο Οντάριο δεν έχουν προκαλέσει θανάτους ως τώρα, με βάση όσα είναι γνωστά. Κάτοικοι κοινοτήτων που χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα έχουν καταφύγει σε πόλεις όπως η Θάντερ Μπέι, το Τορόντο και άλλες, είπε ο τοπικός πρωθυπουργός Φορντ, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό, διαβεβαιώνοντας πως οι αρχές «υποστηρίζουν» τους πυροπαθείς.

Στο «κόκκινο» η ποιότητα του αέρα σε Καναδά και ΗΠΑ

Οι καπνοί των πυρκαγιών αυτών, μεταφερόμενοι από τους ανέμους, προκαλούν ακραία επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στη μητρόπολη Τορόντο -την πιο πυκνοκατοικημένη στον Καναδά- και στις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώνει η ελβετική εταιρεία IQAir, πόλεις στην πολιτεία Ντιτρόιτ, όπως το Σικάγο, και η αμερικανική ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσινγκτον συγκαταλέγονταν σε αυτές με τη χειρότερη ατμοσφαιρική μόλυνση στον πλανήτη περί τις 00:30 σήμερα (ώρα Ελλάδας).

Οι καναδικές μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποίησαν ότι η ποιότητα του αέρα στο Τορόντο, που είχε παρουσιάσει «βελτίωση» χθες το πρωί, «θα είναι ξανά πολύ κακή» το βράδυ και πιθανόν το Σαββατοκύριακο.

«Θα χρεώσουμε το κόστος στους δασμούς»

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε τον Καναδά για ανεπαρκή διαχείριση των δασικών πυρκαγιών, υποστηρίζοντας ότι ο καπνός επιβαρύνει την ατμόσφαιρα στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. Παράλληλα, έκανε λόγο για «σκόπιμη αμέλεια» και άφησε να εννοηθεί ότι το οικονομικό κόστος για τις ΗΠΑ θα πρέπει να συνυπολογιστεί στους δασμούς που επιβάλλονται στον Καναδά.

«Πρόκειται για σκόπιμη αμέλεια, η οποία έχει καταστεί ετήσιο φαινόμενο και κοστίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες δισεκατομμύρια δολάρια, το κόστος της οποίας πρέπει αναγκαστικά να προστεθεί στους δασμούς που καταβάλλει επί του παρόντος ο Καναδάς», έγραψε, μεταξύ άλλων, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.