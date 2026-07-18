Ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι εμπόδισαν τη διέλευση τεσσάρων πλοίων

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι ανέκοψαν την πορεία τεσσάρων πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, κάνοντας χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων.

Η ανακοίνωση έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ η Τεχεράνη έχει δηλώσει από το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι τα Στενά παραμένουν κλειστά για την εμπορική ναυσιπλοΐα.

«Τις τελευταίες ώρες, τέσσερα πλοία, υποστηριζόμενα από τον τρομοκρατικό αμερικανικό στρατό, αποπειράθηκαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, αλλά και τα τέσσερα σταματήθηκαν επιτόπου κατά τη διάρκεια συνδυασμένης επιχείρησης με πυραύλους και drones», ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωσή τους που αναδημοσίευσε μέσω Telegram η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB.

Στο στόχαστρο αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ και Ιορδανία

Ο ιρανικός στρατός φέρεται να έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικά στρατόπεδα και στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και την Ιορδανία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση των συγκεκριμένων ισχυρισμών, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές επίσημες αντιδράσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κουβέιτ ή την Ιορδανία.