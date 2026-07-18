Ιράν: Αναφορές για κατάρριψη αμερικανικού drone MQ-9 στην Μπουσέρ

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Την κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους MQ-9 στο λιμάνι Μπουσέρ ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, το drone εντοπίστηκε, αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε με τη χρήση ενός νέου προηγμένου συστήματος αεράμυνας, το οποίο, όπως υποστηρίζεται, λειτουργεί υπό τον έλεγχο του ολοκληρωμένου δικτύου αντιαεροπορικής άμυνας του Ιράν.

BREAKING: IRGC says it shot down US drone over Bushehr 🔴 LIVE updates: https://t.co/oEXY5MdeWi pic.twitter.com/VkyBlbhQaL — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 17, 2026

Μονοψήφιος πλέον ο αριθμός των διελεύσεων εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Σχεδόν μηδενική είναι η κίνηση εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω των εχθροπραξιών ΗΠΑ–Ιράν, σύμφωνα με νέα δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χθες Παρασκευή.

Μόλις οκτώ πλοία διέσχισαν τη θαλάσσια οδό αυτή προχθές Πέμπτη, αριθμός που είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων τριών εβδομάδων, σημείωσε η εξειδικευμένη εταιρεία παρακολούθησης της εμπορικής ναυσιπλοΐας Kpler. Την Τετάρτη, έγιναν 15 διελεύσεις.

Προτού ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, πριν από δύο εβδομάδες, ο αριθμός αυτός ανερχόταν σε 48. Προτού ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή την 28η Φεβρουαρίου, με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, κατά μέσον όρο πάνω από 100 πλοία πέρναγαν από το στενό κάθε μέρα.