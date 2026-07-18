Τραμπ: Συνδέει τις πυρκαγιές στον Καναδά με νέους δασμούς και κατηγορεί την Οτάβα για «σκόπιμη αμέλεια»

Παρέμβαση στο ζήτημα των δασικών πυρκαγιών στον Καναδά και των επιπτώσεών τους στις ΗΠΑ έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, προτείνοντας τη δική του λύση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, αφού κατηγόρησε τον Καναδά ότι δεν διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα δάση του, υποστήριξε πως οι πυρκαγιές έχουν ως αποτέλεσμα να μεταφέρεται στις ΗΠΑ «βρώμικος, μολυσμένος και ανθυγιεινός αέρας».

Ο Τραμπ ανέφερε ότι σκοπεύει να επικοινωνήσει με τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, προκειμένου να συζητήσουν πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κατάσταση οφείλεται σε «σκόπιμη αμέλεια», η οποία, όπως ανέφερε, έχει εξελιχθεί σε επαναλαμβανόμενο φαινόμενο με σημαντικό οικονομικό κόστος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο σύνδεσής της με τους δασμούς που επιβάλλονται στον Καναδά.

“We are holding Canada responsible… the United States is being unnecessarily invaded by filthy, polluted, and unhealthy air, the quality of which is dangerous, and totally unacceptable!” – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/LVsFinBcg1 — The White House (@WhiteHouse) July 17, 2026

Η ανάρτηση του Τραμπ:

«Κατηγορούμε τον Καναδά για το γεγονός ότι δεν διατηρεί κατάλληλα τα δάση του και τη βλάστηση που βρίσκεται σε αυτά, με αποτέλεσμα οι Ηνωμένες Πολιτείες να πλημμυρίζουν άσκοπα από βρώμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα, η ποιότητα του οποίου είναι επικίνδυνη και απολύτως απαράδεκτη! Θα καλέσω τον Πρωθυπουργό μέσα στην ημέρα για να μάθω τι σκοπεύουν να κάνουν σχετικά με αυτό. Το κόστος είναι ανυπολόγιστο! Ο Καναδάς αρνήθηκε να προβεί σε βασική διαχείριση των δασών και απομάκρυνση των υπολειμμάτων, γνωρίζοντας ότι μια τέτοια άρνηση θα οδηγούσε ακριβώς σε αυτό το αποτέλεσμα. Πρόκειται για σκόπιμη αμέλεια, η οποία έχει καταστεί ετήσιο φαινόμενο και κοστίζει στις Ηνωμένες Πολιτείες δισεκατομμύρια δολάρια, το κόστος της οποίας πρέπει αναγκαστικά να προστεθεί στους δασμούς που καταβάλλει επί του παρόντος ο Καναδάς».