Συναγερμός στον Κόλπο: Εκρήξεις σε δύο δεξαμενόπλοια μετά τη διέλευση από ναρκοθετημένη περιοχή

Δύο πετρελαιοφόρα τυλίχθηκαν στις φλόγες και υπέστησαν εκρήξεις αφού διέσχισαν θαλάσσια περιοχή που φέρεται να ήταν ναρκοθετημένη, νότια των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, η οποία επικαλέστηκε ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τα δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν τις εκρήξεις αμέσως μετά τη διέλευσή τους από την περιοχή, χωρίς ωστόσο να δίνονται μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους, την έκταση των ζημιών ή ενδεχόμενα θύματα.