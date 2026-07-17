Athens Open: Η Μαρία Σάκκαρη νίκησε την Αλίσια Παρκς και προκρίθηκε στα ημιτελικά – Σύσσωμη η οικογένεια Μητσοτάκη στο πλευρό της

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Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε με 2-0 σετ της Αλίσια Παρκς και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250, συνεχίζοντας την ανοδική αγωνιστική πορεία που παρουσιάζει το τελευταίο διάστημα.

Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε την Αμερικανίδα για πρώτη φορά, έπειτα από δύο ήττες στις προηγούμενες μεταξύ τους αναμετρήσεις. Παράλληλα, προκρίθηκε για πρώτη φορά σε ημιτελικό διοργάνωσης της WTA μετά το Qatar Open του 2026.

Η Σάκκαρη συνεχίζει πλέον την προσπάθειά της για την κατάκτηση του τρίτου τίτλου της καριέρας της, μετά τις επιτυχίες της στο Ραμπάτ το 2019 και στη Γουαδαλαχάρα το 2023.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Το πρώτο σετ ήταν αμφίρροπο, με τις δύο αθλήτριες να ανταλλάσσουν μπρέικ. Η Σάκκαρη «έσπασε» το σερβίς της Παρκς στο τρίτο γκέιμ και προηγήθηκε με 2-1. Η Αμερικανίδα απάντησε άμεσα με δικό της μπρέικ, όμως η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανέκτησε τον έλεγχο του αγώνα.

Η Σάκκαρη πέτυχε νέο μπρέικ και κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-4, έπειτα από 36 λεπτά παιχνιδιού.

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Μία από τις πιο εντυπωσιακές φάσεις της αναμέτρησης σημειώθηκε στο δεύτερο γκέιμ του πρώτου σετ. Η Σάκκαρη βγήκε νικήτρια από ένα απαιτητικό ράλι, απέκρουσε μία δύσκολη μπάλα της Παρκς και ισοφάρισε σε 15-15 με ένα έξυπνο βολέ.

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη επέβαλε τον ρυθμό της με μεγαλύτερη άνεση. Πέτυχε μπρέικ στο τρίτο γκέιμ, διατήρησε το σερβίς της και απέκτησε προβάδισμα απέναντι στην Παρκς.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με ακόμη ένα μπρέικ και κατέκτησε το δεύτερο σετ με 6-3, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στην τετράδα της διοργάνωσης.

Η παρουσία της οικογένειας Μητσοτάκη

Η Μαρία Σάκκαρη είχε τη στήριξη συγγενικών και φιλικών της προσώπων στον προημιτελικό, ο οποίος διεξήχθη στο Center Court του Stadion Sports Center, στο ΟΑΚΑ.

Στο box της Ελληνίδας τενίστριας, δίπλα στους προπονητές της, βρέθηκε ο αρραβωνιαστικός της, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Στις εξέδρες κάθονταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε επίσης τη μητέρα της Μαρίας Σάκκαρη, Αγγελική Κανελλοπούλου, μαζί με τον παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή Γιώργο Καραγκούνη. Η Ελληνίδα τενίστρια είναι νονά του μεγαλύτερου γιου του πρώην αρχηγού της Εθνικής Ελλάδας.

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