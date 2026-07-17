Μουντιάλ 2026: Η FIFA θα απονείμει δαχτυλίδια… αλά NBA στους πρωταθλητές

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Η FIFA θα απονείμει για πρώτη φορά ειδικά κατασκευασμένα δαχτυλίδια πρωταθλητών στους νικητές του Μουντιάλ 2026, υιοθετώντας μία παράδοση που έχει συνδεθεί κυρίως με το NBA και τον αμερικανικό αθλητισμό.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε ότι θα κατασκευαστούν συνολικά 2.026 αριθμημένα δαχτυλίδια, αριθμός που παραπέμπει στη χρονιά διεξαγωγής της διοργάνωσης.

Από αυτά, τα 30 δαχτυλίδια θα απονεμηθούν στην ομάδα που θα κατακτήσει το τρόπαιο, ενώ τα υπόλοιπα 1.996 θα διατεθούν στους φιλάθλους σε ολόκληρο τον κόσμο ως επίσημα προϊόντα της διοργάνωσης.

Ο σχεδιασμός και η απονομή των δαχτυλιδιών

Στη μία πλευρά κάθε δαχτυλιδιού θα απεικονίζεται το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ στην άλλη θα χαραχθεί το όνομα της πρωταθλήτριας ομάδας.

Μετά τον τελικό, ο αρχηγός και ο προπονητής της νικήτριας ομάδας θα παραλάβουν από ένα δαχτυλίδι. Τα υπόλοιπα θα αποσταλούν στην ομοσπονδία της χώρας που θα κατακτήσει το Μουντιάλ, προκειμένου να διανεμηθούν στους παίκτες.

Η ανακοίνωση της FIFA

«Εκτός από το εμβληματικό τρόπαιο και τα χρυσά μετάλλια, ένα νέο σύμβολο θριάμβου θα απονεμηθεί στη νικήτρια ομάδα. Σε μια σημαντική πρωτιά για διοργάνωση της FIFA, οι νικητές του τουρνουά θα λάβουν επίσης ειδικά κατασκευασμένα δαχτυλίδια πρωταθλήματος, φέρνοντας μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αμερικανικές αθλητικές παραδόσεις στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Κάθε δαχτυλίδι θα αποτελεί μέρος μιας αυστηρά περιορισμένης έκδοσης μόλις 2.026 αριθμημένων κομματιών, ως άμεσος φόρος τιμής στο ίδιο το τουρνουά. Από αυτά, 30 θα δοθούν στη νικήτρια ομάδα, ενώ 1.996 θα διατεθούν στους φιλάθλους παγκοσμίως ως επίσημο προϊόν, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν ένα μοναδικό κομμάτι της ιστορίας του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026», αναφέρει η ανακοίνωση της FIFA.