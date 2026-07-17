Σκέρτσος: Η Ελλάδα μεταξύ των 13 χωρών της Ε.Ε. που σημειώνουν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις της νέας έκθεσης για το Kράτος Δικαίου και το 2026

«Από το 2020 έως σήμερα η Ελλάδα καταγράφει σταθερή και συστηματική πρόοδο σε όλα τα πεδία λειτουργίας των θεσμών και του κράτους δικαίου, έχοντας μειώσει από 7 σε 4 τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 10 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν περισσότερες συστάσεις για το κράτος δικαίου από την Ελλάδα στην φετινή έκθεση και 5 ίδιο αριθμό συστάσεων. Η Ελλάδα καταγράφει και φέτος ιδιαίτερα θετική συνολική εικόνα στην αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Επιτροπή απευθύνει μόλις τέσσερις συστάσεις προς τη χώρα μας και διαπιστώνει πρόοδο σε όλες ανεξαιρέτως τις συστάσεις που είχαν διατυπωθεί το προηγούμενο έτος» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Άκης Σκέρτσος και συνεχίζει:

«Πρόκειται για μία επίδοση που συγκαταλέγεται μεταξύ των καλύτερων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ενδεικτικά, 13 Κράτη Μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καταγράφουν πρόοδο σε όλες τις συστάσεις τους, ενώ τα υπόλοιπα (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Δανία, Ιταλία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία και Τσεχία) έχουν τουλάχιστον μία σύσταση χωρίς πρόοδο.

Παράλληλα, η Ελλάδα λαμβάνει τέσσερις συστάσεις, ίσες σε αριθμό με χώρες όπως η Αυστρία, η Γερμανία, η Κροατία, η Πορτογαλία και η Φινλανδία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει 28 από τα συνολικά 39 επενδυτικά και μεταρρυθμιστικά ορόσημα για τη βελτίωση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, και ολοκληρώνει εντός του καλοκαιριού και τα υπόλοιπα 11 (π.χ. νέο δικαστικό μέγαρο Πειραιά, ψηφιακός δικαστικός φάκελος κοκ).

Επιπλέον, από το 2019 έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην διεύρυνση υφιστάμενων και την κατοχύρωση νέων ατομικών, κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων σε 368 διακριτά πεδία πολιτικής (π.χ. ψήφος αποδήμων, επιστολική ψήφος κοκ).

Ειδικότερα, στη φετινή Έκθεση για την Ελλάδα αναγνωρίζεται πρόοδος όσον αφορά:

τη δημιουργία ενός ισχυρού μητρώου επιδόσεων ως προς τις διώξεις και τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις διαφθοράς, καθώς έχει θεσπιστεί το νομοθετικό πλαίσιο για τη

δημιουργία ψηφιακού μητρώου υποθέσεων διαφθοράς, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την 1η Ιανουαρίου 2027.

τη βελτίωση του πλαισίου για το lobbying, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη μέτρα εφαρμογής και δράσεις ευαισθητοποίησης.

την ενίσχυση των νομοθετικών και μη νομοθετικών εγγυήσεων για τη βελτίωση της ασφάλειας και της προστασίας των δημοσιογράφων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις καταχρηστικές αγωγές, καθώς έχουν ληφθεί πρόσθετα μέτρα και η νομοθεσία κατά των καταχρηστικών αγωγών (anti-SLAPP) βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσής της.

την ανάπτυξη δομημένου διαλόγου με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και την απλοποίηση των απαιτήσεων εγγραφής, με στόχο τη διατήρηση ενός ανοικτού πλαισίου λειτουργίας τους, δεδομένου ότι έχει υιοθετηθεί το πλαίσιο για τον δομημένο διάλογο και έχουν ληφθεί ορισμένα μέτρα για τη μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την απλοποίηση των διαδικασιών.

Επισημαίνεται, επιπλέον, η αναφορά στην έναρξη της διαδικασίας για συνταγματική αναθεώρηση που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη των Υπουργών, τη δικαστική ανεξαρτησία, την προστασία των δημοσιογράφων και την καλή νομοθέτηση.

Η ελληνική Κυβέρνηση υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή τη διαδραστική διαδικασία για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου στην Ευρώπη, συμμετέχοντας ενεργά σε όλες τις φάσεις της προετοιμασίας της Έκθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και αξιοποιώντας τη, στη συνέχεια, για την προώθηση στοχευμένων μεταρρυθμίσεων από τις ελληνικές Αρχές.

Η ανταπόκριση της χώρας μας και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα και την ισχυρή προσήλωσή μας στη συνεχή βελτίωση όσον αφορά το Κράτος Δικαίου, σε αγαστή συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς, την κοινωνία των πολιτών και την Ευρ. Επιτροπή.

Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει την Έκθεση της Επιτροπής ως έναν ακόμα μηχανισμό αξιολόγησης, αλλά, πρωτίστως, ως μια ευκαιρία για τον εντοπισμό αδυναμιών, την ενίσχυση των θεσμών και την περαιτέρω θωράκιση του Κράτους Δικαίου, στο πλαίσιο και της ευρύτερης προσπάθειας για την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας. Στόχος της χώρας είναι η οικοδόμηση ακόμα πιο ανθεκτικών, διαφανών και αποτελεσματικών θεσμών, ικανών να ανταποκρίνονται στις διαρκώς εξελισσόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου.

Ο Υπ. Επικρατείας, Α. Σκέρτσος, δήλωσε τα εξής: “Η Ελλάδα συνεχίζει συστηματικά και αποφασιστικά να θωρακίζει τη λειτουργία του κράτους δικαίου με μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, διασφαλίζουν τη λογοδοσία και συμβάλλουν στην ανεξαρτησία των θεσμών. Και η φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζει -για τρίτη συνεχή χρονιά- τη σταθερή πρόοδο της χώρας μας, διαπιστώνοντας συνεπή βελτίωση σε όλες ανεξαιρέτως τις συστάσεις που είχαν διατυπωθεί το προηγούμενο έτος. Μια επίδοση που πέτυχαν 13 εκ των 27 κρατών μελών της ΕΕ. Δεν επαναπαυόμαστε. Ηδη με τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε ψηφίσει και υλοποιούμε αλλά και όσες δρομολογούμε το αμέσως επόμενο διάστημα -όπως για παράδειγμα η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία εντός του φετινού καλοκαιριού της οδηγίας που προστατεύει τους δημοσιογράφους από τις καταχρηστικές αγωγές και η λειτουργία του ψηφιακού μητρώου υποθέσεων διαφθοράς από τον Ιανουάριο του 2027- η θέση της χώρας μας θα βελτιωθεί περαιτέρω. Η προσήλωσή μας στη διαρκή βελτίωση όλων των πεδίων που αφορούν το Κράτος Δικαίου παραμένει ισχυρή. Ο αγώνας για μια καλύτερη και πιο ποιοτική δημοκρατία δεν σταματάει ποτέ. Στόχος μας είναι έως το 2030 η Ελλάδα να βρίσκεται μεταξύ των 20 χωρών, παγκοσμίως, με τις καλύτερες επιδόσεις σε ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας, αλλά και στη μάχη κατά της διαφθοράς.”»

«Πόσο άλλαξε η Ελλάδα τα 7 χρόνια στην ψηφιοποίηση και την ενέργεια;» – Η ανάρτηση και ο στίχος του Νίκου Πορτοκάλογλου

Ανάρτηση στα social media για το πόσο έχει αλλάξει η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια στον τομέα της ψηφιοποίησης και της ενέργειας, έκανε ο Άκης Σκέρτσος.

Αφού περιγράφει τι έχει γίνει αναλυτικά, ασκεί κριτική και στην αντιπολίτευση, η οποία μιλάει για «χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης».

Κλείνει δε, την ανάρτηση με στίχους από τη «Στροφή» του Νίκου Πορτοκάλογλου και καταλήγει:

«Είναι χρέος μας να μην αφήσουμε ξανά τις δυνάμεις της ακινησίας και της οπισθοδρόμησης να τραβήξουν προς τα κάτω και προς τα πίσω τη χώρα μας».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

«Πόσο άλλαξε η Ελλάδα αυτά τα 7 χρόνια στην ψηφιοποίηση και την ενέργεια;

Ακούμε συχνά το τελευταίο διάστημα την αντιπολίτευση να μιλάει για «χαμένη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης» ασκώντας ισοπεδωτική και ατεκμηρίωτη κριτική στην κυβέρνηση περί στασιμότητας στην αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της χώρας.

Αξίζει να θυμίσουμε εδώ ότι το 60-65% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης είχαν ως στόχο την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας κι ότι η Ελλάδα ήταν και στα 2 πεδία στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ το 2019.

Ας δούμε, λοιπόν, τι λένε οι εκθέσεις έγκυρων διεθνών οργανισμών, της Κομισιόν και του ΟΟΣΑ, 7 χρόνια μετά για την πρόοδο της χώρας μας στα δύο αυτά πεδία.

Κι ας αναρωτηθεί η αντιπολίτευση τι νόημα έχει να ασκεί τελικά αυτού του είδους την κριτική στην ίδια την πρόοδο που σημειώνει η πατρίδα μας, ακυρώνοντας συλλογικές κατακτήσεις που εκκρεμούσαν επί δεκαετίες.

Ψηφιοποίηση

Η Ελλάδα ήταν ουραγός της Ευρώπης στην έκθεση DESI το 2019, στην 26η θέση μεταξύ των 27 της ΕΕ, και κάτω του μέσου όρου ψηφιοποίησης των κρατών μελών του ΟΟΣΑ στην αντίστοιχη δική του έκθεση.

Χάρη στις επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, στις αντίστοιχες εκθέσεις του 2026, στη μεν έκθεση του ΟΟΣΑ η Ελλάδα πλέον έχει υπερβεί τον μέσο όρο ψηφιοποίησης των υπόλοιπων μελών του, στη δε έκθεση της ΕΕ η χώρα μας υπερβαίνει τον μέσο όρο της Ευρώπης σε κρίσιμους δείκτες όπως η ψηφιοποίηση του κράτους, η κάλυψη με δίκτυο 5G, η ψηφιοποίηση της υγείας.

Τι μένει να γίνει; Έχουμε υστέρηση ακόμη στις ψηφιακές δεξιότητες πολιτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων έναντι των εταίρων μας και σε αυτά τα πεδία πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειες μας έως το 2030. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει και δεν θα χάσει την 4η τεχνολογική επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην βελτίωση της παραγωγικότητας τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εργαζομένων. Οι κρίσιμες υποδομές ΤΝ που δρομολογούμε χάρη στο ταμείο ανάκαμψης αποτελούν εγγύηση για αυτή τη μεγάλη ευκαιρία.

Ενεργειακή μετάβαση

Η Ελλάδα το 2019 είχε την ακριβότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας, είχε πραγματοποιήσει ελάχιστες επενδύσεις σε ΑΠΕ λόγω της ακατανόητης αντίστασης των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ στην καθαρή ενέργεια και ήταν εξαρτημένη ενεργειακά από εισαγωγές ρεύματος 6 έως 10 TWh ετησίως.

Το 2026 η Ελλάδα έχει μετατραπεί πλέον σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας προς τα γειτονικά μας κράτη -χάρη στην αλματώδη ανάπτυξη των ΑΠΕ, τα έργα και τις μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης- βρισκόμαστε σταθερά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με τη χαμηλότερη χονδρική και λιανική τιμή ηλεκτρικού ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις (αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που γίναμε εξαγωγική χώρα, το γεγονός ότι έχουμε φθηνότερη ενέργεια από την υπόλοιπη ΕΕ), ενώ ταυτόχρονα δρομολογούμε ερευνητικές γεωτρήσεις για την εξόρυξη υποθαλάσσιου φυσικού αερίου, για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, σε συνεργασία με αμερικανικούς κολοσσούς ενέργειας.

Τι μένει να γίνει; Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να γίνει έως το 2030 ενεργειακός κόμβος μεταφοράς αλλά και πάροχος ενέργειας για την ευρύτερη περιοχή. Με νέες ενεργειακές διασυνδέσεις, επενδύσεις σε αποθήκευση καθαρής ενέργειας από ΑΠΕ, σύζευξη της ενεργειακής με την ψηφιακή μετάβαση και την τεχνολογική επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης. Η ενεργειακή αυτονομία αποτελεί συνθήκη εθνικής κυριαρχίας και γεωπολιτικής ισχύος.

Κανείς στην κυβέρνηση δεν ισχυρίζεται πως λύθηκαν όλα τα προβλήματα της χώρας. Υπάρχουν πολλά και επίμονα διαρθρωτικά ζητήματα.

Όμως, όχι το ταμείο ανάκαμψης δεν ήταν και δεν είναι μια χαμένη αναπτυξιακή ευκαιρία για τη χώρα. Ισχύει το ακριβώς αντίθετο, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς την απόσταση που έπρεπε να καλύψει η Ελλάδα για να πετύχει τη σύγκλιση με την ΕΕ στα δύο κρίσιμα πεδία της ψηφιακής και της ενεργειακής μετάβασης.

Η πολιτικά μυωπική και ισοπεδωτική κριτική της αντιπολίτευσης δημιουργεί δύο προβλήματα:

Το πρώτο είναι η ανασφάλεια για το πισωγύρισμα που μπορεί να προκαλέσει η πολιτική της σε αδιαμφισβήτητα θετικά επιτεύγματα της χώρας. Όταν δεν αναγνωρίζεις τίποτα καλό και ισοπεδώνεις τα πάντα τότε είναι πολύ πιθανό να ακυρώσεις θετικά βήματα προόδου.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν εστιάζει στα πραγματικά πεδία υστέρησης που ακόμη υπάρχουν στη χώρα συγκριτικά με τους εταίρους μας, ώστε να ασκεί πραγματικά εποικοδομητική, θετική και προγραμματική αντιπολίτευση.

Κλείνω με μια αυτονόητη επισήμανση και έναν στίχο του Νίκου Πορτοκάλογλου.

Η αυτονόητη επισήμανση είναι ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι οι εκλογές (και) της τεχνητής νοημοσύνης. Κάθε πολίτης θα μπορεί να κάνει fact checking σε όσα ισχυρίζονται τα κόμματα (επισυνάπτω σχετικές αναφορές της ΤΝ για την ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας από το 2019) και να επιβεβαιώνει σε ελάχιστο χρόνο κατά πόσο λένε αλήθεια ή ψέμματα. Ας είναι διπλά προσεκτικοί στην αντιπολίτευση για όσα υποστηρίζουν δημόσια.

Ξέρουμε πολύ καλά πόσο έχουν ταλαιπωρηθεί οι Έλληνες από κακές πολιτικές επιλογές του παρελθόντος που κράτησαν καθηλωμένη την Ελλάδα για δεκαετίες. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν ακόμη πολλά πεδία πολιτικής που μας πληγώνουν και μας θυμώνουν στην καθημερινότητά μας, στα οποία πρέπει να δράσουμε πιο αποτελεσματικά και στοχευμένα ως κυβέρνηση.

Είναι χρέος μας να μην αφήσουμε ξανά τις δυνάμεις της ακινησίας και της οπισθοδρόμησης να τραβήξουν προς τα κάτω και προς τα πίσω τη χώρα μας.

“Κι όπως πάλι ανοίγει

η παλιά πληγή

ο θυμός σε πνίγει

για τα χρόνια που έχουν πια χαθεί

κι όπως πάλι τρέχεις

πάνω στη στροφή

ξέρω, δεν προσέχεις

πόσα έχουν για πάντα κερδηθεί.”

Νίκος Πορτοκάλογλου, Στροφή».