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Σάκης Κατσούλης: Στο νοσοκομείο με την πεθερά του – «Περαστικά και δύναμη σε όλους όσοι δοκιμάζονται…»

Ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψε μέσω του λογαριασμού του στο Instagram ότι επισκέφτηκε το νοσοκομείο της Χαλκίδας μαζί με την πεθερά του, τη μητέρα της Μαριαλένας Ρουμελιώτη, για απαραίτητες εξετάσεις. Μοιράστηκε ένα βίντεο και ένα μήνυμα δύναμης, διαβεβαιώνοντας τους ακολούθους του ότι σύντομα θα επιστρέψουν στην οικογένειά τους.

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Σάκης Κατσούλης
Φωτογραφία: Instagram/sakiskats
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σάκης Κατσούλης αποκάλυψε μέσω Instagram ότι επισκέφτηκε το νοσοκομείο της Χαλκίδας μαζί με την πεθερά του για κάποιες απαραίτητες εξετάσεις.
  • Σε βίντεο που μοιράστηκε, ο νικητής του Survivor φαίνεται να σπρώχνει ένα αναπηρικό αμαξίδιο, στο οποίο κάθεται η μητέρα της Μαριαλένας Ρουμελιώτη.
  • Στην ανάρτησή του, ο Σάκης Κατσούλης έγραψε: «Ήρθαμε με την πεθερούλα στο νοσοκομείο της Χαλκίδας για κάποιες απαραίτητες εξετάσεις και θεωρώ πολύ σύντομα θα είμαστε πίσω στην οικογένειά μας και στο μπεμπίνο μας!!!».

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Μία αποκάλυψη έκανε ο Σάκης Κατσούλης μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, πριν από λίγες ώρες. Ο επιχειρηματίας και δύο φορές νικητής του Survivor, έκανε γνωστό πως χρειάστηκε να επισκεφτεί το νοσοκομείο της Χαλκίδας μαζί με την πεθερά του, για κάποιες απαραίτητες εξετάσεις.

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Στο Instagram story του, ο Σάκης Κατσούλης μοιράστηκε με τους ακολούθους του ένα βίντεο από το νοσοκομείο. Σε αυτό, τον βλέπουμε να σπρώχνει ένα αναπηρικό αμαξίδιο, στο οποίο κάθεται η μητέρα της Μαριαλένας Ρουμελιώτη. 

Ο επιχειρηματίας, έχει γράψει στην ανάρτησή του: «Οι πιο όμορφες βόλτες δεν είναι πάντα στις πιο όμορφες διαδρομές… Περαστικά και δύναμη σε όλους όσοι δοκιμάζονται. Μην ανησυχείτε για εμάς. Ήρθαμε με την πεθερούλα στο νοσοκομείο της Χαλκίδας για κάποιες απαραίτητες εξετάσεις και θεωρώ πολύ σύντομα θα είμαστε πίσω στην οικογένειά μας και στο μπεμπίνο μας!!!». 

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