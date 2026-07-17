Μάρω Κοντού: «Ήταν μία σταρ, όμως ποτέ δεν ήθελε να προβληθεί ως τέτοια» – Το «αντίο» του Σπύρου Μπιμπίλα

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου τελέστηκε σήμερα η εξόδιος ακολουθία της Μάρως Κοντού.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου και θαυμαστές, είπαν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία ηθοποιό, η οποία άφησε την σφραγίδα της στο θέατρο και τον κινηματογράφο.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας μίλησε με λόγια καρδιάς για την αείμνηστη Μάρω Κοντού.

Εκπροσωπώντας το ΣΕΗ, το ΤΑΣΕΗ, το Σπίτι του Ηθοποιού και τον Διόνυσο (Οργανισμός συλλογικής διαχείρισης Ελλήνων ηθοποιών), ο Σπύρος Μπιμπίλας εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους αγαπημένους της ανθρώπους.

«Η Μάρω ήταν μια μεγάλη πρωταγωνίστρια, μία σταρ, όμως ποτέ δεν ήθελε να προβληθεί ως τέτοια. Αντίθετα, τόνιζε πάντα πόσο απλός άνθρωπος ήταν και κάθε φορά που της ζητούσαμε να την τιμήσουμε στις εκδηλώσεις που κάναμε, μας έλεγε: “εγώ είμαι μια περαστική, δεν θέλω με τιμάτε, θέλω μόνο να με αγαπάτε”. Καθόλου περαστική δεν ήσουν Μάρω μου, γιατί αφήνεις πίσω σου μία σπουδαία παρακαταθήκη στους νεότερους από εμάς. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την βελούδινη φωνή σου» ανέφερε.