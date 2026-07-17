Άντι Μπέρναμ: «Είμαι έτοιμος» τονίζει στην πρώτη ομιλία του ως ηγέτης των Εργατικών

«Είμαι έτοιμος» ήταν η πρώτη δήλωση του Άντι Μπέρναμ, ο οποίος θα ηγηθεί του κόμματος των Εργατικών στη Βρετανία και να χτίσει πάνω στα θεμέλια που έθεσε ο Κιρ Στάρμερ.

Σημείωσε ότι υπό τον Στάρμερ το κόμμα πέρασε από τη χειρότερη ήττα του στην καλύτερη νίκη του και έθεσε τους Εργατικούς σε θέση να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων.

Στη συνέχεια απαρίθμησε μια σειρά από επιτεύγματα του προκατόχου του, όπως η μείωση του χρόνου αναμονής στο NHS και η ανοικοδόμηση της φήμης της Βρετανίας στην παγκόσμια σκηνή.