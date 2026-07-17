Άντι Μπέρναμ: «Είμαι έτοιμος» τονίζει στην πρώτη ομιλία του ως ηγέτης των Εργατικών

Ο Άντι Μπέρναμ, στην πρώτη του ομιλία ως ηγέτης του Εργατικού Κόμματος, δήλωσε «Είμαι έτοιμος» να ηγηθεί του κόμματος και να χτίσει πάνω στα θεμέλια του Κιρ Στάρμερ. Τόνισε ότι υπό τον Στάρμερ, οι Εργατικοί μετατράπηκαν από τη χειρότερη ήττα στην καλύτερη νίκη, έτοιμοι να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων και ανέφερε επιτεύγματα όπως η μείωση των χρόνων αναμονής στο NHS και η ανοικοδόμηση της φήμης της Βρετανίας.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: REUTERS/Temilade Adelaja/File Photo
Φωτογραφία: REUTERS/Temilade Adelaja/File Photo
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Άντι Μπέρναμ τόνισε «Είμαι έτοιμος» στην πρώτη του ομιλία ως ηγέτης των Εργατικών, δηλώνοντας ότι θα ηγηθεί του κόμματος και θα χτίσει πάνω στα θεμέλια που έθεσε ο Κιρ Στάρμερ.
  • Σημειώθηκε ότι υπό τον Στάρμερ το κόμμα πέρασε από τη χειρότερη ήττα του στην καλύτερη νίκη του, θέτοντας τους Εργατικούς σε θέση να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων.
  • Μεταξύ των επιτευγμάτων του προκατόχου του συγκαταλέγονται η μείωση του χρόνου αναμονής στο NHS και η ανοικοδόμηση της φήμης της Βρετανίας στην παγκόσμια σκηνή.

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«Είμαι έτοιμος» ήταν η πρώτη δήλωση του Άντι Μπέρναμ, ο οποίος θα ηγηθεί του κόμματος των Εργατικών στη Βρετανία και να χτίσει πάνω στα θεμέλια που έθεσε ο Κιρ Στάρμερ.

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Σημείωσε ότι υπό τον Στάρμερ το κόμμα πέρασε από τη χειρότερη ήττα του στην καλύτερη νίκη του και έθεσε τους Εργατικούς σε θέση να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων.

Στη συνέχεια απαρίθμησε μια σειρά από επιτεύγματα του προκατόχου του, όπως η μείωση του χρόνου αναμονής στο NHS και η ανοικοδόμηση της φήμης της Βρετανίας στην παγκόσμια σκηνή.

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