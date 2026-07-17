Ένταση σε τελετή ορκωμοσίας στο ΑΠΘ, απαγορεύτηκε η είσοδος σε φίλους αποφοίτων – Τι λέει ο αντιπρύτανης για την αλλαγή του κανονισμού

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν χθες, κατά τη διάρκεια της ορκωμοσίας αποφοίτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Η ένταση προκλήθηκε όταν απαγορεύτηκε η είσοδος σε συνοδούς και φίλους φοιτητών και φοιτητριών, που ορκίζονταν στην Αίθουσα Τελετών του ιδρύματος.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media διακρίνονται νεαρά άτομα να ζητούν επιτακτικά να μπουν στην αίθουσα, με τους υπαλλήλους security του Πανεπιστημίου να τους απαγορεύουν την είσοδο στο κτίριο.

Ο αντιπρύτανης για την αλλαγή του κανονισμού: Η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί

Μιλώντας στη Voria.gr, o αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του ΑΠΘ, Ιάκωβος Μιχαηλίδης, υπενθυμίζει την αλλαγή του κανονισμού που αφορά στις ορκωμοσίες και εφαρμόζεται από τον περασμένο Νοέμβριο. Με βάση το νέο καθεστώς, κάθε φοιτητής και φοιτήτρια δικαιούται πέντε προσκλήσεις για την παρουσία των προσώπων που ο καθένας επιθυμεί στην τελετή ορκωμοσίας.

«Είχαμε λιποθυμικά επεισόδια εντός της Αίθουσας Τελετών. Κινδύνευσαν άνθρωποι λόγω συνωστισμού, αφού δεν είχαν ληφθεί καθόλου μέτρα. Αυτή η κατάσταση δεν μπορούσε να συνεχιστεί», εξηγεί ο αντιπρύτανης, αναφερόμενος στην αλλαγή του κανονισμού.

Σχολιάζοντας τα όσα συνέβησαν χθες, ο κ. Μιχαηλίδης αποδίδει το περιστατικό στις αρρυθμίες και την πλημμελή εφαρμογή του κανονισμού από ορισμένα τμήματα. «Είναι ευθύνη των γραμματειών των Τμημάτων να επικοινωνούν με τον κάθε υποψήφιο εγκαίρως και να του γνωστοποιούν όσα προβλέπει ο κανονισμός» αναφέρει, υπογραμμίζοντας πως το περιστατικό ήταν μεμονωμένο και πως στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων το σύστημα εφαρμόζεται. «Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει πλημμελής εφαρμογή του κανονισμού λίγων τμημάτων. Αυτό θα διορθωθεί. Δεν είναι εύκολο να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη», αναφέρει και προσθέτει πως το περιστατικό ήδη διερευνάται από τη διοίκηση του ΑΠΘ.

Σύμφωνα μάλιστα με τον ίδιο, καταγράφονται περιπτώσεις στις οποίες οι γραμματείες των Τμημάτων ενημερώνουν στο «παρά πέντε» για τον αριθμό των υποψηφίων που αναμένεται να ορκιστούν. «Όταν μας στέλνουν τον αριθμό όσων θα ορκιστούν την παραμονή ή την προπαραμονή, πρέπει να έχουμε έναν φιξ αριθμό (σ.σ. καλεσμένων) προκειμένου να ξέρουμε ότι θα τηρούνται οι κανόνες ασφαλείας μέσα στις αίθουσες» σχολιάζει. Επισημαίνει, δε, πως σε περίπτωση αυξημένου αριθμού υποψηφίων, υπάρχει η δυνατότητα να σπάσουν οι ορκωμοσίες και να διεξαχθούν με μικρότερο αριθμό αποφοίτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Σε κάθε περίπτωση, ο αντιπρύτανης αρμόδιος για τη φοιτητική μέριμνα σημειώνει ότι οι ορκωμοσίες έχουν ορθολογικοποιηθεί, ωστόσο, η αλλαγή κουλτούρας σε ένα πανεπιστήμιο δεν είναι εύκολη υπόθεση. «Ρυπαίνεται ο χώρος με τον χειρότερο τρόπο. Αυτά τα πράγματα δεν ταιριάζουν σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Είναι καταστάσεις χειρότερες και από γήπεδο» τονίζει αναφερόμενος στα καπνογόνα και στα κομφετί. Καταλήγοντας, ζητεί την προσπάθεια όλων των εμπλεκόμενων για να εφαρμόζεται άρτια ο κανονισμός και να μην καταγράφονται περιστατικά, όπως το χθεσινό.