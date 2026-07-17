ΣΥΡΙΖΑ: Ποιος θα πάρει τη θέση του Βασίλη Κόκκαλη στη Βουλή μετά την παραίτησή του – «Θα ορκιστώ και θα δω…»

Οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ραγδαίες μετά τις αποχωρήσεις βουλευτών και στελεχών, με πιο πρόσφατη την παραίτηση του Βασίλη Κόκκαλη από το βουλευτικό αξίωμα και την παράδοση της έδρας του στη Λάρισα. Τη θέση του αναμένεται να καταλάβει ο Γιάννης Καριπίδης, ο οποίος είπε ότι θα ορκιστεί κανονικά, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα επόμενα βήματά του.

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Πολιτική

Ιωάννης Καριπίδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Βασίλη Κόκκαλη να παραδίδει την έδρα του και να παραιτείται από το βουλευτικό αξίωμα.
  • Ο κ. Κόκκαλης δήλωσε ότι «οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει».
  • Τη θέση του στη Λάρισα θα καταλάβει ο Γιάννης Καριπίδης, ο οποίος δήλωσε: «Πρόθεσή μου είναι να ορκιστώ κανονικά αποδεχόμενος το βουλευτικό αξίωμα».

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το κύμα αποχωρήσεων βουλευτών και στελεχών του κόμματος. Το πρωί της Παρασκευής, και ο Βασίλης Κόκκαλης αποφάσισε να παραδώσει την έδρα του και να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα.  

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Βασίλης Κόκκαλης παραιτείται από βουλευτής και παραδίδει την έδρα

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου. Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Κόκκαλης σε δήλωσή του.

Τη θέση του κ. Κόκκαλη στη Λάρισα θα πάρει, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της παραίτησής του,  ο οδοντίατρος και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας Γιάννης Καριπίδης,

«Τσουνάμι» αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ – Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και η μονομαχία Πολάκη – Δούρου

Το onlarissa.gr επικοινώνησε με τον πρώτο επιλαχόντα του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δήλωσε: «Πρόθεσή μου είναι να ορκιστώ κανονικά αποδεχόμενος το βουλευτικό αξίωμα».

Ωστόσο, ο κ. Καριπίδης άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα επόμενα βήματά του, συμπληρώνοντας: «Θα ορκιστώ και από εκεί και έπειτα θα δω ποιες θα είναι οι κινήσεις μου…».

 

 

 

 

 

 

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