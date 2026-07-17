ΣΥΡΙΖΑ: Ποιος θα πάρει τη θέση του Βασίλη Κόκκαλη στη Βουλή μετά την παραίτησή του – «Θα ορκιστώ και θα δω…»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά το κύμα αποχωρήσεων βουλευτών και στελεχών του κόμματος. Το πρωί της Παρασκευής, και ο Βασίλης Κόκκαλης αποφάσισε να παραδώσει την έδρα του και να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα.

«Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου. Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει» αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Κόκκαλης σε δήλωσή του.

Τη θέση του κ. Κόκκαλη στη Λάρισα θα πάρει, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες της παραίτησής του, ο οδοντίατρος και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας Γιάννης Καριπίδης,

Το onlarissa.gr επικοινώνησε με τον πρώτο επιλαχόντα του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δήλωσε: «Πρόθεσή μου είναι να ορκιστώ κανονικά αποδεχόμενος το βουλευτικό αξίωμα».

Ωστόσο, ο κ. Καριπίδης άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τα επόμενα βήματά του, συμπληρώνοντας: «Θα ορκιστώ και από εκεί και έπειτα θα δω ποιες θα είναι οι κινήσεις μου…».