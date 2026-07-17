Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η ερώτηση στα ελληνικά και η χιουμοριστική απάντηση – Ποια είναι η δημοσιογράφος Τρις Χριστάκη

Η Trish Christakis ήταν στην παρουσίαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Χιτς και ξεχώρισε κάνοντας μια ερώτηση στα ελληνικά για τον Greek Freak.

«Πιστεύω ότι η καινούρια σεζόν σίγουρα θα είναι δύσκολη. Οποιαδήποτε σεζόν παίζεις στο NBA με 82 παιχνίδια δεν είναι εύκολο. Είναι μακρύ το ταξίδι» απάντησε στα ελληνικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Είμαι ενθουσιασμένος που έχω έναν παίκτη σαν τον Μπαμ δίπλα μου που θα με στηρίζει και ξέρω ότι θα βγάζει πάρα πολύ βάρος από πάνω μου. Σίγουρα όταν κοιτάς τον πάγκο και βλέπεις έναν έμπειρο προπονητή σαν τον Έρικ Σπόλστρα κάνει τη δουλειά σου πάρα πολύ πιο εύκολη επειδή ξέρεις ότι θα σε βάζει στις σωστές καταστάσεις για να είσαι πετυχημένος όταν παίζεις. Το Μαϊάμι μ’ αρέσει επειδή είναι μια πολύ family friendly πόλη, έχω οικογένεια που μένει στο Μαϊάμι χρόνια, γνώρισα τη γυναίκα μου εδώ στο Μαϊάμι, είναι μια ζεστή πόλη και είναι καλό για εμένα όσο μεγαλώνω σε ηλικία. Αυτά… Γι’ αυτό διάλεξα το Μαϊάμι» περιέγραψε.

Σε εκείνο το σημείο επικράτησαν μερικά δευτερόλεπτα αμήχανης σιωπής στην αίθουσα, καθώς εκτός από τον Γιάννη και την Χριστάκη κανείς άλλος προφανώς δεν είχε καταλάβει τίποτα από όσα είχε πει.

Τότε ο Γιάννης με χιούμορ απάντησε στα αγγλικά: «Μόλις της είπα ότι δεν την συμπαθώ» και όλοι στην αίθουσα γέλασαν.

Δείτε το βίντεο:

Ποια είναι η Τρις Χριστάκη

Η Trish Christakis είναι Ελληνοαμερικανίδα αθλητική δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ειδήσεων, γνωστή κυρίως για την κάλυψη αθλητικών διοργανώσεων στο Μαϊάμι των ΗΠΑ.

Έγινε ιδιαίτερα γνωστή το 2025 όταν μια ανάρτησή της από αγώνα των Miami Heat έγινε viral, ενώ στην Ελλάδα αρκετά μέσα ενημέρωσης ασχολήθηκαν μαζί της λόγω της ελληνικής καταγωγής της και της αποκάλεσαν χαριτολογώντας «Greek Freak 2.0».

Year 3! What a season for the Miami Heat, thankful 🙏🏻❤️🏀 Thank you, Aaron Visions for snapping this pic during my last live shot this season! pic.twitter.com/gJbjlpE8gS — Trish Christakis (@TrishChristakis) April 29, 2025

«3η χρονιά! Τι σεζόν για τους Miami Heat! Είμαστε ευγνώμονες. Ευχαριστώ, Aaron Visions, που τράβηξες αυτή τη φωτογραφία κατά τη διάρκεια της τελευταίας μου ζωντανής μετάδοσης για αυτή τη σεζόν», έγραψε η Trish Christakis.

Και αυτή η φωτογραφία για την οποία ήταν χαρούμενη η νεαρή δημοσιογράφος έχει συγκεντρώσει πάνω από 6 εκατ. προβολές. Ταυτόχρονα έχει χιλιάδες σχόλια, retweets, πάνω από 75.000 likes και 18.000 αποθηκεύσεις.

Η παρουσιάστρια ξεχώρισε για πρώτη φορά όταν βρέθηκε δίπλα στο παρκέ κατά τη διάρκεια του αγώνα των Μαϊάμι Χιτ εναντίον των Λος Άντζελες Λέικερς το 2023.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Trish Christakis (@trish_cee)

Έκτοτε, αρκετές αναρτήσεις της από αγώνες του NBA, του NFL και του MLB συγκεντρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, τόσο λόγω της δημοσιογραφικής της παρουσίας όσο και της έντονης παρουσίας της στα social media.