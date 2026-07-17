Βριλήσσια: Βίντεο με τον 66χρονο λίγο πριν δεχθεί επίθεση από σκύλο – Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Ένας 66χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» μετά από άγρια επίθεση σκύλου στα Βριλήσσια, ενώ έβγαζε βόλτα το δικό του κατοικίδιο. Το περιστατικό συνέβη όταν ο σκύλος μιας 48χρονης λύθηκε και του επιτέθηκε, τραυματίζοντας θανάσιμα και τον δικό του σκύλο, οδηγώντας στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

επίθεση σκύλου στα Βριλήσσια
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» νοσηλεύεται ο 66χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση από σκύλο, ενώ έβγαζε βόλτα το δικό του κατοικίδιο, νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/7) έξω από έναν φούρνο, στα Βριλήσσια.
  • Την ώρα που ο 66χρονος πέρναγε έξω από φούρνο, ο σκύλος της 48χρονης λύθηκε και όρμησε πάνω στον άτυχο άνδρα, δαγκώνοντάς τον σε χέρι, μηρό, ωμοπλάτη και γόνατο. Παράλληλα τραυμάτισε θανάσιμα τον σκύλο του 66χρονου.
  • Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας του σκύλου, η οποία κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» νοσηλεύεται ο 66χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση από σκύλο, ενώ έβγαζε βόλτα το δικό του κατοικίδιο, νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/7) έξω από έναν φούρνο, στα Βριλήσσια.

Βριλήσσια: Άγρια επίθεση σκύλου σε 66χρονο έξω από φούρνο – Τραυμάτισε θανάσιμα το κατοικίδιό του

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Κύπρου, όταν μία 48χρονη έδεσε τον σκύλο της έξω από τον φούρνο, προκειμένου εκείνη να μπει για ψώνια στο μαγαζί. Λίγα λεπτά αργότερα, ένας 66χρονος έβγαζε τον δικό του σκύλο στην ίδια περιοχή, όπως φαίνεται και σε βίντεο που κατέγραψε κάμερα και μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Την ώρα που ο 66χρονος πέρναγε έξω από φούρνο, ο σκύλος της 48χρονης λύθηκε και όρμησε πάνω στον άτυχο άνδρα, δαγκώνοντάς τον στο χέρι, στον μηρό, στην ωμοπλάτη και το γόνατο. Παράλληλα τραυμάτισε θανάσιμα τον σκύλο του 66χρονου.

Ο 66χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της ιδιοκτήτριας του σκύλου, η οποία κατηγορείται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ