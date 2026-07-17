Ζαμπάρας: Η απόφαση της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ για αυτόνομη κάθοδο με έκανε να αποχωρήσω – Το μέλλον θα δείξει εάν θα ενταχθώ στην ΕΛΑΣ

Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές, αποτέλεσε το «σημείο μηδέν» για την αποχώρηση του Μίλτου Ζαμπάρα. Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio, ξεκαθάρισε τους λόγους του «διαζυγίου» του με την Κουμουνδούρου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στο μέλλον, προσχώρησής του στην ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα, απαντά στο κρίσιμο ερώτημα για την παράδοση της έδρας του, επιμένοντας στην ανάγκη να τιμήσει τη λαϊκή εντολή μέσα στη Βουλή.

«Το βασικό που αφορά στην απόφασή μου για ανεξαρτητοποίηση είναι η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που στην ουσία μιλάει για αυτόνομη κάθοδο, την προετοιμασία του κόμματος για αυτόνομη κάθοδο» επισήμανε ο κ. Ζαμπάρας,

«Σε ανύποπτο χρόνο είχα μιλήσει για την ανάγκη της χώρας στο να υπάρχει μια μεγάλη, αξιόπιστη, ισχυρή προοδευτική παράταξη που να μαζεύει, να συγκεντρώνει τις δυνάμεις της αλλαγής, να μιλάει με αξιόπιστο λόγο και να μπορεί να κυβερνήσει. Η κυβερνώσα Αριστερά είναι η απάντηση σε αυτή την τραγική κυβέρνηση που έχουμε σήμερα στη χώρα και η μόνη απάντηση για να φύγει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να φτιαχτεί ένας πόλος εξουσίας, ένας εναλλακτικός πόλος εξουσίας, ένα αντίπαλο δέος. Αυτός ο πόλος αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται, είναι σε εξέλιξη. Τον παρακολουθούμε στενά, είναι η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛ.Α.Σ.» συνέχισε ενώ έκανε λόγο για μια «δύσκολη απόφαση, αντικειμενικά που δεν πάρθηκε εν θερμώ ούτε ελαφρά την καρδία», τόνισε.

Ερωτηθείς εάν παραιτείται για να ακολουθήσει το κόμμα της ΕΛ.Α.Σ., υπογράμμισε: «Δεν μιλάω για κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Εγώ σας λέω ότι εμείς οφείλουμε να συμβάλουμε. Και όταν προφανώς θα χρειαστούν χέρια, θα χρειαστούν μυαλά, εδώ είμαστε. Και όταν προφανώς θα ωριμάσουν οι συνθήκες και όταν προφανώς αυτό δεν θα είναι απόφαση μόνο δικιά μου ατομική. Θέλω να πω θα πρέπει να υπάρχει και από την άλλη μεριά, αλλά δεν είναι αυτό αυτή τη στιγμή το βασικό.

Δεν συσχετίζω την ανεξαρτητοποίησή μου με οποιαδήποτε άλλη επιλογή. Έχει να κάνει καθαρά με το γεγονός ότι πορεύτηκα σε ένα κόμμα από τα μαθητικά φοιτητικά μου χρόνια. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς, γιατί δεν είναι ευχάριστο, δεν είναι κάτι το οποίο αυτές τις ώρες και αυτές τις μέρες το βλέπω με έναν θετικό τρόπο. Χώρισαν οι δρόμοι μας, από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η ζωή θα δείξει προς τα πού θα πάνε τα πράγματα. Εμείς όμως έχουμε και μία υποχρέωση. Έχουμε και μία λαϊκή εντολή που μας έχει δώσει ο κόσμος, να δίνουμε μάχες και εντός και εκτός Βουλής. Να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι. Έρχονται τεράστια θέματα. Έρχεται η συνταγματική αναθεώρηση, έρχεται δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε δίωξη χθες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας», σημείωσε με νόημα.

Όσο αφορά τη λαϊκή εντολή που έλαβε από την ελληνικό λαό τόνισε: «την τίμησα μέχρι την τελευταία στιγμή. Έμεινα στα δύσκολα, σήκωσα μανίκια και δούλεψα ενώ ο χώρος διερχόταν μια τεράστια κρίση. Για μένα το κομβικό ήταν η αλλαγή της απόφασης στις 6 Ιουνίου από την Κεντρική Επιτροπή, είναι μια πολιτική απόφαση και δεν μπορώ να υποστηρίξω, μια απόφαση που στην ουσία έρχεται σε αντίθεση και με τα πιστεύω μου αλλά και σε αντίθεση με μια λογική συστράτευσης των προοδευτικών δυνάμεων για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη, συμπαράταξη».

Ερωτηθείς γιατί δεν παραδίδει την έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε τα εξής: «Νομίζω το εξήγησα αυτό και είμαι και πάρα πολύ καθαρός. Αυτή τη στιγμή έχω μια λαϊκή εντολή και πιστέψτε με το επόμενο διάστημα εδώ θα είμαστε όλα να τα απαντήσω και τα ζητήματα αυτά. Ποτέ δεν κρύφτηκα. Πάντα ήμουν παρών. Ποτέ δεν απέφυγα να πάρω θέση για κρίσιμα ζητήματα και του χώρου και της χώρας και νομίζω ότι το βασικό επίδικο αυτή τη στιγμή είναι να παραμείνουμε και να δώσουμε τις μάχες για τον κόσμο, για την κοινωνία και της Αιτωλοακαρνανίας αλλά και συνολικά για τη χώρα».