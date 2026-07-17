Άδωνις Γεωργιάδης από το Σισμανόγλειο: Το προσωπικό έσωσε την Ελλάδα από μια φοβερή τραγωδία, στις 10 Οκτωβρίου τα εγκαίνια

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφθηκε το Σισμανόγλειο νοσοκομείο για να επιθεωρήσει τις εργασίες αποκατάστασης μετά τον εμπρησμό που προκάλεσε ζημιές πριν από οκτώ ημέρες. Κατά την επίσκεψη, ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών, την κατάσταση των ασθενών σε προσωρινό χώρο και τα έργα αναβάθμισης, δηλώνοντας ότι σύντομα θα λειτουργήσει το νέο Σισμανόγλειο.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφτηκε το Σισμανόγλειο νοσοκομείο για να επιθεωρήσει τις εργασίες αποκατάστασης μετά τις ζημιές από την πρόσφατη πυρκαγιά.
  • Σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός δήλωσε ότι επισκέφθηκε το νοσοκομείο «για να δω πώς εξελίσσονται οι εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε ο εμπρησμός προ 8 ημερών».
  • Πρόσθεσε επίσης ότι εξελίσσονται «πολλά και διαφορετικά έργα αναβάθμισης» και πως «πρακτικά θα έχουμε σε λίγο καιρό το νέο «Σισμανόγλειο»».

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Το Σισμανόγλειο νοσοκομείο επισκέφτηκε σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να επιθεωρήσει τις εργασίες που γίνονται μετά τις ζημιές που άφησε πίσω της η πρόσφατη φωτιά στο νοσοκομείο.

Σε ανάρτηση του στο X δημοσιεύει βίντεο από το νοσοκομείο και σημειώνει ότι «σήμερα το πρωί επισκέφθηκα το «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο για να δω πώς εξελίσσονται οι εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε ο εμπρησμός προ 8 ημέρων. Πώς είναι οι ασθενείς στο νέο χώρο που τους έχουμε προσωρινά μετακινήσει και πώς εξελίσσονται γενικά τα πολλά και διαφορετικά έργα αναβάθμισης του Νοσοκομείου που κάνουμε. Πρακτικά θα έχουμε σε λίγο καιρό το νέο «Σισμανόγλειο».

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