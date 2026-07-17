Άδωνις Γεωργιάδης από το Σισμανόγλειο: Το προσωπικό έσωσε την Ελλάδα από μια φοβερή τραγωδία, στις 10 Οκτωβρίου τα εγκαίνια

Το Σισμανόγλειο νοσοκομείο επισκέφτηκε σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προκειμένου να επιθεωρήσει τις εργασίες που γίνονται μετά τις ζημιές που άφησε πίσω της η πρόσφατη φωτιά στο νοσοκομείο.

Σε ανάρτηση του στο X δημοσιεύει βίντεο από το νοσοκομείο και σημειώνει ότι «σήμερα το πρωί επισκέφθηκα το «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο για να δω πώς εξελίσσονται οι εργασίες αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε ο εμπρησμός προ 8 ημέρων. Πώς είναι οι ασθενείς στο νέο χώρο που τους έχουμε προσωρινά μετακινήσει και πώς εξελίσσονται γενικά τα πολλά και διαφορετικά έργα αναβάθμισης του Νοσοκομείου που κάνουμε. Πρακτικά θα έχουμε σε λίγο καιρό το νέο «Σισμανόγλειο».