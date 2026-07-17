Walt Disney World: 54χρονος υπέστη ανακοπή στο παιχνίδι «It’s a Small World»

Ένας 54χρονος άνδρας, έχασε τη ζωή του μετά το καρδιακό επεισόδιο που υπέστη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Walt Disney World, της Φλόριντα. Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε ενώ ο άτυχος άνδρας βρισκόταν σε ένα από τα πιο δημοφιλή και εμβληματικά αξιοθέατα του θεματικού πάρκου.

Σύμφωνα με επίσημα έγγραφα του Υπουργείου Γεωργίας και Καταναλωτικών Υπηρεσιών της Φλόριντα, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας, ο 54χρονος, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, υπέστη καρδιακή ανακοπή, την ώρα που επέβαινε στο παιχνίδι «It’s a Small World». Παρά την άμεση κινητοποίηση και τη διακομιδή του σε κοντινό νοσοκομείο, οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Disney World guest, 54, died on iconic ride after suffering heart emergency, new report reveals https://t.co/XNcG7ImZRJ pic.twitter.com/TAkbQ8GdSL — New York Post (@nypost) July 16, 2026

Το περιστατικό κρατήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για σχεδόν τρεις μήνες, καθώς έγινε γνωστό μόλις πρόσφατα, με τη δημοσίευση της τριμηνιαίας κρατικής έκθεσης για τους τραυματισμούς, στα θεματικά πάρκα. Όπως διευκρινίζεται στην έκθεση, το ίδιο το παιχνίδι δεν έφερε καμία ευθύνη ούτε προκάλεσε το ιατρικό επεισόδιο, καθώς ο θάνατος οφείλεται αποκλειστικά σε παθολογικά αίτια.

Σειρά ανησυχητικών περιστατικών στα πάρκα της Disney

Η συγκεκριμένη απώλεια, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από πρόσφατα, δυσάρεστα συμβάντα που έχουν καταγραφεί στις εγκαταστάσεις της Disney, προκαλώντας έντονο προβληματισμό.

Λίγους μήνες νωρίτερα, οι Αρχές είχαν ξεκινήσει κατεπείγουσα έρευνα, μετά τον εντοπισμό μιας σορού στην περιοχή του Disney Springs, για την οποία ωστόσο, δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες στη δημοσιότητα. Παράλληλα, στα τέλη του περασμένου έτους, ένας άλλος επισκέπτης έχασε τη ζωή του από πιθανή καρδιακή προσβολή στο «Haunted Mansion» της Disneyland, ενώ ένας άνδρας γύρω στα 60 κατέληξε από παθολογικά αίτια στο Disney’s Fort Wilderness Resort.

Disney World guest dies after riding it’s a Small World. Exclusive details: https://t.co/GEBvf0HFdo — TMZ (@TMZ) July 16, 2026

Παρά την ανησυχία που προκαλεί η συσσώρευση αυτών των περιστατικών, οι αρμόδιες Αρχές, ξεκαθαρίζουν ότι κανένας από τους πρόσφατους θανάτους, δεν συνδέεται με «δυσλειτουργία» των παιχνιδιών ή των υποδομών.

Στις περιπτώσεις των οποίων τα στοιχεία έχουν δημοσιοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου μιας γυναίκας στα 40 της, αλλά και δύο ακόμη ατόμων σε ξενοδοχεία του συγκροτήματος, έχει αποκλειστεί κατηγορηματικά το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ή ατυχήματος, που να σχετίζεται με τη λειτουργία του θέρετρου.