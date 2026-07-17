Θλίψη στη Μολδαβία για την οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική – Μόνη της στην Εντατική παλεύει η 7χρονη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η είδηση του τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική, με θύματα ένα ζευγάρι από τη Μολδαβία και το έξι μηνών βρέφος τους, συγκλονίζει την χώρα, με τις αρχές να απευθύνουν έκκληση για οικονομική ενίσχυση προκειμένου να επαναπατριστούν οι σοροί τους.

Το προξενείο της Μολδαβίας προσπαθεί να βρει συγγενείς της οικογένειας, καθώς η 7χρονη κορούλα του ζευγαριού δίνει μόνη της, τη μεγάλη μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Το κοριτσάκι αρχικά μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.

Η 7χρονη υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις για να αντιμετωπιστούν τα τραύματα που φέρει στον θώρακα και στο μηριαίο οστό, από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, διακομίστηκε διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του «Ιπποκρατείου», όπου και εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η έκκληση των αρχών της Μολδαβίας

Ο δήμος Στρασένι απευθύνει έκκληση για αλληλεγγύη, με ανάρτηση στα social media.

Όπως αναφέρει μία τρομερή τραγωδία έπληξε μια οικογένεια από τον δήμο. Ο Constantin και η Lucia Sîrbu, μαζί με το μόλις 6 μηνών μωρό τους, έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα, ενώ η κόρη τους νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο.

Η οικογένεια χρειάζεται υποστήριξη για να αντιμετωπίσει αυτή τη φρικτή δοκιμασία. «Προτρέπω όλους όσοι μπορούν και επιθυμούν να προσφέρουν βοήθεια, να συνεισφέρουν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, στους λογαριασμούς που άνοιξαν αποκλειστικά για τη συγκέντρωση δωρεών, με τη συγκατάθεση της οικογένειας», επισημαίνεται στην σχετική ανάρτηση.

«Κάθε καλή σκέψη και κάθε κοινοποίηση αυτού του μηνύματος αποτελούν πραγματική στήριξη σε αυτές τις στιγμές της τρομερής δοκιμασίας. Μια κοινότητα δεν ορίζεται μόνο από όσα χτίζει σε καλές εποχές, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο στηρίζει τους ανθρώπους της στις πιο δύσκολες στιγμές», επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η εικόνα του ζευγαριού που έχασε την ζωή του στη Χαλκιδική κάνει τον γύρο και των social media της Μολδαβίας, με πολίτες να απευθύνουν έκκληση για οικονομική ενίσχυση.

Ελεύθερος ο οδηγός του βυτιοφόρου

Το δυστύχημα συνέβη την περασμένη Τετάρτη, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια, με οδηγό τον 35χρονο πατέρα, συγκρούστηκε μετωπικά, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με βυτιοφόρο όχημα που οδηγούσε ένας 44χρονος.

Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους η 28χρονη μητέρα και η 6 μηνών κόρη του ζευγαριού, ενώ ο 35χρονος οδηγός ανασύρθηκε από πυροσβέστες με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μεταφέρθηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, εξέπνευσε αργότερα.

Ο 44χρονος οδηγός του βυτιοφόρου, που δεν τραυματίστηκε, συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πολυγύρου και τελικά αφέθηκε ελεύθερος με σχετική εντολή εισαγγελέα, ενόψει της συνέχισης της αστυνομικής προανάκρισης.