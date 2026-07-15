Χαλκιδική: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο στη Σιθωνία – Νεκροί μητέρα και βρέφος

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Νέα τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο. Αυτή τη φορά στη Σιθωνία Χαλκιδικής, όπου αυτοκίνητο συγκρούστηκε με βυτιοφόρο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 18:30, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, στο ύψος της Μεταμόρφωσης επί της Επαρχιακής Οδού Πολυγύρου – Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του halkidikinews.gr πρόκειται για μια οικογένεια Πολωνών.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν θανάσιμα η μητέρα και το βρέφος, ενώ ο πατέρας και ακόμη ένα παιδί διακομίζονται αυτήν την ώρα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο και στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου.

Η κατάσταση του πατέρα κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρή και πιθανά θα διακομισθεί στον Πολύγυρο και εν συνεχεία στη Θεσσαλονίκη.

Λόγω του τροχαίου δυστυχήματος ο δρόμος παραμένει κλειστός.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα εκτός της πυροσβεστικής δικυκλιστής – διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος ήταν εκεί μέσα σε 4 λεπτά, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το ΙΧ φέρεται να “καρφώθηκε” στο βυτιοφόρο.