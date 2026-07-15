Νίκη Παλληκαράκη για Μάρω Κοντού: «Ήσουν κάτι παραπάνω από μάνα σ’ αυτούς που επέλεγες…»

Εκατοντάδες αναρτήσεις έχουν πραγματοποιηθεί από το πρωί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τις οποίες συνάδελφοι, φίλοι, συνεργάτες της Μάρως Κοντού, αλλά και απλός κόσμος, την «αποχαιρετούν». Η επιτυχημένη καλλιτέχνις άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 92 ετών, την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Η Νίκη Παλληκαράκη συγκίνησε τους χρήστες των social media, με το post της για τον θάνατο της πολυαγαπημένης ηθοποιού.

Στην ανάρτησή της, η Νίκη Παλληκαράκη μοιράστηκε με τους ακολούθους της, μία φωτογραφία της με την Μάρω Κοντού, από τα τελευταία κοινά τους γενέθλια.

Η ηθοποιός, στο μήνυμα που δημοσίευσε μαζί με το στιγμιότυπο, έγραψε: «Αντίο ακριβή μου και πολύτιμη μου ΦΙΛΗ. Λάμπρυνες τη δουλειά μας και τον κόσμο μας όσο λίγοι . Τα τελευταία μας γενέθλια θέλησες να τα κάνουμε μαζί και νωρίτερα, πριν φύγω για περιοδεία.

Τα ’ξερες όλα, τα ’νοιωθες όλα, τα καταλάβαινες όλα… Σ’ ευχαριστώ, ήσουν κάτι παραπάνω από μάνα σ’ αυτούς που επέλεγες κι αυτό ήταν ένα δώρο σπουδαίο που δεν θα ξεχάσω ποτέ, όπως κι αυτό το βλέμμα σου που “διάβαζε” τα πάντα κι έμεινε ίδιο μέχρι την τελευταία στιγμή… Θα σου μιλάω κάθε μέρα -όπως κάναμε- και θα σ’ αγαπάω λατρεμένη μου όσο υπάρχω».