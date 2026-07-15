Ύπνος: Πώς να δροσίσετε το υπνοδωμάτιό σας σε 20 λεπτά – Το απλό κόλπο που προτείνει ειδικός

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να μετατρέψουν το υπνοδωμάτιο σε έναν αποπνικτικό χώρο, κάνοντας τον ποιοτικό ύπνο ιδιαίτερα δύσκολο. Ειδικός στον ύπνο προτείνει ένα απλό κόλπο με δύο καθημερινά αντικείμενα που μπορεί να βοηθήσει στη δροσιά του δωματίου μέσα σε περίπου 20 λεπτά, ενώ μοιράζεται και επιπλέον συμβουλές για πιο άνετες νύχτες.
Πώς να μειώσετε την θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιο χωρίς air condition
Αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, υπάρχουν μερικά έξυπνα tips και τεχνικές που αξίζει να δοκιμάσετε. Μια ειδικός προτείνει ένα συγκεκριμένο κόλπο που, όπως ισχυρίζεται, μειώνει τη θερμοκρασία του δωματίου μέσα σε 20 λεπτά χρησιμοποιώντας 2 αντικείμενα.
Η Dr. Nerina Ramlakhan, ειδικός σε θέματα ύπνου και νευροφυσιολόγος στην Oak Tree Mobility, αποκάλυψε μια τεχνική για να δημιουργήσετε ένα αυτοσχέδιο air condition προκειμένου να διατηρήσετε το δωμάτιο δροσερό κατά τη διάρκεια της νύχτας.
«Το να μην μπορείς να κοιμηθείς από τη ζέστη είναι απίστευτα εκνευριστικό. Υπάρχουν δύο βασικά πράγματα που πρέπει να κάνετε: να δροσίσετε το περιβάλλον σας και να δροσίσετε το σώμα σας. Η ιδανική θερμοκρασία δωματίου για ύπνο είναι οι 16-18°C, αλλά με τον καύσωνα αυτό είναι δύσκολο», εξηγεί η Dr. Ramlakhan.
Τι θα χρειαστείτε
- Έναν ανεμιστήρα
- Έναν δίσκο (ταψάκι)
- Μερικά παγάκια
Οδηγίες
- Τοποθετήστε τον δίσκο με τα παγάκια ακριβώς μπροστά από τον ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε να φυσάει πάνω από τον δίσκο.
- Καθώς ο πάγος λιώνει, ο αέρας που διασκορπίζεται δροσίζει γρήγορα τον χώρο.
- Ενεργοποιήστε τον για περίπου 20 λεπτά πριν ξαπλώσετε για να προλάβει να πέσει η θερμοκρασία.
Έξυπνα tips για να δροσίσετε το σπίτι σας το καλοκαίρι
Η Dr. Ramlakhan και άλλοι ειδικοί χώρου μοιράζονται μερικές ακόμα πολύτιμες συμβουλές:
- Η στρατηγική του ανεμιστήρα: Όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από την εσωτερική, ανοίξτε το παράθυρο και γυρίστε τον ανεμιστήρα να κοιτάζει προς τα έξω, ώστε να σπρώξει τον εγκλωβισμένο ζεστό αέρα έξω από το δωμάτιο.
- Μετακομίστε στον κάτω όροφο: Επειδή η ζέστη ανεβαίνει προς τα πάνω, αν το σπίτι σας έχει πολλούς ορόφους, προτιμήστε να κοιμηθείτε σε ένα χαμηλότερο επίπεδο ή στο ισόγειο.
- Θωρακίστε το σπίτι από το πρωί: Κρατήστε τα παράθυρα, τις κουρτίνες και τα παντζούρια ερμητικά κλειστά κατά τη διάρκεια της ημέρας για να μην μπει ο ήλιος. Ανοίξτε τα μόνο νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ για να κυκλοφορήσει δροσερός αέρας.
- Αποφύγετε τον φούρνο: Προτιμήστε γεύματα που δεν απαιτούν το άναμμα της κουζίνας ή του φούρνου, καθώς εκλύουν επιπλέον θερμότητα.
- Αλλάξτε σεντόνια: Επιλέξτε υφάσματα από φυσικές ίνες που αναπνέουν, όπως το βαμβάκι ή το λινό.