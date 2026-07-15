Ύπνος: Πώς να δροσίσετε το υπνοδωμάτιό σας σε 20 λεπτά – Το απλό κόλπο που προτείνει ειδικός

Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να μετατρέψουν το υπνοδωμάτιο σε έναν αποπνικτικό χώρο, κάνοντας τον ποιοτικό ύπνο ιδιαίτερα δύσκολο. Ειδικός στον ύπνο προτείνει ένα απλό κόλπο με δύο καθημερινά αντικείμενα που μπορεί να βοηθήσει στη δροσιά του δωματίου μέσα σε περίπου 20 λεπτά, ενώ μοιράζεται και επιπλέον συμβουλές για πιο άνετες νύχτες.

Πώς να μειώσετε την θερμοκρασία στο υπνοδωμάτιο χωρίς air condition

Αν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, υπάρχουν μερικά έξυπνα tips και τεχνικές που αξίζει να δοκιμάσετε. Μια ειδικός προτείνει ένα συγκεκριμένο κόλπο που, όπως ισχυρίζεται, μειώνει τη θερμοκρασία του δωματίου μέσα σε 20 λεπτά χρησιμοποιώντας 2 αντικείμενα.

Η Dr. Nerina Ramlakhan, ειδικός σε θέματα ύπνου και νευροφυσιολόγος στην Oak Tree Mobility, αποκάλυψε μια τεχνική για να δημιουργήσετε ένα αυτοσχέδιο air condition προκειμένου να διατηρήσετε το δωμάτιο δροσερό κατά τη διάρκεια της νύχτας.

«Το να μην μπορείς να κοιμηθείς από τη ζέστη είναι απίστευτα εκνευριστικό. Υπάρχουν δύο βασικά πράγματα που πρέπει να κάνετε: να δροσίσετε το περιβάλλον σας και να δροσίσετε το σώμα σας. Η ιδανική θερμοκρασία δωματίου για ύπνο είναι οι 16-18°C, αλλά με τον καύσωνα αυτό είναι δύσκολο», εξηγεί η Dr. Ramlakhan.

Τι θα χρειαστείτε

Έναν ανεμιστήρα

Έναν δίσκο (ταψάκι)

Μερικά παγάκια

Οδηγίες

Τοποθετήστε τον δίσκο με τα παγάκια ακριβώς μπροστά από τον ανεμιστήρα. Ο ανεμιστήρας πρέπει να είναι ρυθμισμένος έτσι ώστε να φυσάει πάνω από τον δίσκο. Καθώς ο πάγος λιώνει, ο αέρας που διασκορπίζεται δροσίζει γρήγορα τον χώρο. Ενεργοποιήστε τον για περίπου 20 λεπτά πριν ξαπλώσετε για να προλάβει να πέσει η θερμοκρασία.

Έξυπνα tips για να δροσίσετε το σπίτι σας το καλοκαίρι

Η Dr. Ramlakhan και άλλοι ειδικοί χώρου μοιράζονται μερικές ακόμα πολύτιμες συμβουλές: