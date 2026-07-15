Εμπρηστική επίθεση στη Marfin: «Επέστρεψε στο σημείο και κοιτούσε τις φωτιές» – Η μαρτυρία που «καίει» την 46χρονη και τα νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα

Νέα στοιχεία για την 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο, καθώς και φωτογραφικά ντοκουμέντα που φέρονται να απεικονίζουν τους δύο 42χρονους προσωρινά κρατούμενους, περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση της Marfin. Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλων προσώπων που ενδέχεται να συμμετείχαν στην επίθεση της 5ης Μαΐου 2010.

Οι δύο 42χρονοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους, ενώ αναμένεται να μεταφερθούν στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου. Παράλληλα, η 46χρονη συναίνεσε στην έκδοσή της από το Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα εντός των επόμενων δέκα ημερών.

Η μαρτυρία για την 46χρονη

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star στη δικογραφία περιλαμβάνεται μαρτυρία σχετικά με τις κινήσεις της 46χρονης μετά την επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η τράπεζα είχε ήδη παραδοθεί στις φλόγες και τα άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση, είχαν αρχίσει να απομακρύνονται από το σημείο. Η 46χρονη φέρεται να ακολούθησε αρχικά τους υπόλοιπους, ωστόσο στη συνέχεια επέστρεψε έξω από το φλεγόμενο κτίριο.

Μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε ότι η γυναίκα στάθηκε για λίγη ώρα μπροστά από την τράπεζα και παρακολουθούσε το κτίριο να καίγεται. Αμέσως μετά, αποχώρησε οριστικά από το σημείο.

Τα στοιχεία της έρευνας φέρεται να συνδέουν την 46χρονη με την ομάδα που κατηγορείται ότι πραγματοποίησε την εμπρηστική επίθεση. Οι Αρχές, ωστόσο, δεν έχουν εξακριβώσει μέχρι στιγμής εάν η γυναίκα είχε εκτελεστικό ρόλο.

Η 46χρονη συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου και οδηγήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου του Γουέστμινστερ. Κατά τη διαδικασία, συναίνεσε στην άμεση έκδοσή της στην Ελλάδα, προκειμένου να εμφανιστεί ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, υπέγραψε έγγραφο με το οποίο δεσμεύεται ότι δεν θα ανακαλέσει τη συναίνεσή της. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η άφιξή της στην Ελλάδα αναμένεται εντός των επόμενων δέκα ημερών.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Τα νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα

Την ίδια στιγμή, νέα φωτογραφικά ντοκουμέντα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, φέρεται να καταγράφουν τους δύο 42χρονους λίγα λεπτά μετά τον φονικό εμπρησμό της τράπεζας.

Οι φωτογραφίες, τις οποίες παρουσίασε το Mega, απεικονίζουν, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τους δύο κατηγορουμένους στο κτίριο της Νομαρχίας Αθηνών, επί της λεωφόρου Συγγρού, κατά τη διάρκεια εμπρηστικής επίθεσης.

Οι αστυνομικοί έχουν αποδώσει στους δύο άνδρες τα προσωνύμια, «ψηλός» και «εναερίτης». Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ένας εμφανίζεται να φορά μαύρη κουκούλα τύπου full face, χακί καπέλο και μαύρο σακίδιο, ενώ ο δεύτερος φορά καπέλο και μπλε μπουφάν και καλύπτει το πρόσωπό του με κόκκινο φουλάρι.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για τα ίδια πρόσωπα που συμμετείχαν στην επίθεση στη Marfin. Η ποινική ευθύνη των κατηγορουμένων, πάντως, θα κριθεί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί είχαν σημάνει τους δύο 42χρονους με τους αριθμούς «8» και «11», ενώ είχαν αποδώσει τον αριθμό «7» στην 46χρονη που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με τέσσερις αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας που αναφέρεται ως «ψηλός» φέρεται να έσπασε τον υαλοπίνακα του τραπεζικού καταστήματος.

Στο αστυνομικό πόρισμα αναφέρεται: «Για το άτομο που σημάνθηκε με τον αριθμό “8” προκύπτει η ισχυρότερη σύνδεση με την ενεργό φάση της επίθεσης. Το άτομο αυτό είχε κεντρικό εκτελεστικό ρόλο, τουλάχιστον στη θραύση του υαλοπίνακα, χωρίς να αποκλείεται και η συμμετοχή του στην κύρια επιθετική ενέργεια».

Η έρευνα για το ανώνυμο e-mail

Παράλληλα με την αξιολόγηση του φωτογραφικού υλικού, οι δικαστικές Αρχές ζήτησαν να εξακριβωθεί η ταυτότητα του αποστολέα ενός ανώνυμου e-mail που έχει ενταχθεί στη δικογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μήνυμα αναφέρονται ονόματα προσώπων τα οποία φέρεται να συνδέονται με την υπόθεση. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα άτομο το οποίο, κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα, φέρεται να ήταν έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Άλλα πρόσωπα που κατονομάζονται στο e-mail εμφανίστηκαν μέσω των δικηγόρων τους και δήλωσαν ότι βρίσκονται στη διάθεση των Αρχών.

Οι ερευνητές εξετάζουν τη βασιμότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο μήνυμα, καθώς και το ενδεχόμενο ο αποστολέας του να διαθέτει πρόσθετα στοιχεία για τα πρόσωπα που συμμετείχαν στην επίθεση.

Η μεταγωγή των δύο 42χρονων

Οι δύο 42χρονοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά την ολοκλήρωση πολύωρης διαδικασίας απολογιών, με τη σύμφωνη γνώμη της 3ης τακτικής ανακρίτριας και του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο κατηγορούμενος που αναφέρεται στη δικογραφία με το προσωνύμιο «ψηλός» θα οδηγηθεί στις φυλακές Μαλανδρίνου, ενώ ο επονομαζόμενος «εναερίτης» θα μεταφερθεί στις φυλακές Ναυπλίου.

Ο πρώτος κατηγορείται ότι έσπασε τον υαλοπίνακα του τραπεζικού υποκαταστήματος, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είχε καθοδηγητικό ρόλο κατά την επίθεση της 5ης Μαΐου 2010.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών παρέλαβαν την Τετάρτη 15 Ιουλίου τα έγγραφα για την προσωρινή κράτηση των δύο κατηγορουμένων. Η μεταγωγή τους, ωστόσο, δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί άμεσα, καθώς η Διεύθυνση Μεταγωγών δεν έχει προγραμματίσει δρομολόγιο προς τα δύο σωφρονιστικά καταστήματα τις επόμενες ημέρες.

Για τον λόγο αυτό, οι δύο 42χρονοι πιθανότατα θα παραμείνουν έως το τέλος της εβδομάδας στα κρατητήρια του 7ου ορόφου της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου κρατήθηκαν και το βράδυ της Τρίτης. Την Τετάρτη τούς επισκέφθηκαν συγγενικά τους πρόσωπα και οι συνήγοροί τους.

Αστυνομικοί που βρίσκονται κοντά στους κρατουμένους ανέφεραν στο ΕΡΤnews ότι οι δύο κατηγορούμενοι δεν έχουν εκδηλώσει κάποια ιδιαίτερη αντίδραση. Οι άνδρες προαυλίζονται μαζί με τους υπόλοιπους κρατουμένους και πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις από τα καρτοτηλέφωνα που βρίσκονται στον διάδρομο των κρατητηρίων.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Η στάση τους είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον των στελεχών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών ήδη από τη στιγμή των αστυνομικών εφόδων στις κατοικίες τους. Όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν στα σπίτια τους και τους ανακοίνωσαν: «Συλλαμβάνεστε για την υπόθεση της Marfin», οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star, δεν αντέδρασαν και δεν ρώτησαν «γιατί;».

Οι μαρτυρίες για την επίθεση

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φέρεται να διαδραμάτισαν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της 5ης Μαΐου 2010 και παρακολούθησαν την επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin.

Ο δημοσιογράφος Ηλίας Προβόπουλος βρισκόταν στο πατάρι του βιβλιοπωλείου «Ιανός» και άρχισε να καταγράφει με τη φωτογραφική μηχανή του όσα συνέβαιναν στην οδό Σταδίου. «Ήταν 12:58. Αρχίζουν κάποια επεισόδια μπροστά στον Ιανό. Μπαχαλάκηδες. Περνούν τα ΜΑΤ, καθαρίζουν και φεύγουμε από τον δρόμο. Όπως είμαστε μαζί με άλλους ανθρώπους, μπαίνουμε μέσα για να προφυλαχθούμε από τα καπνογόνα και τα δακρυγόνα. Ξαφνικά βλέπουμε μια ομάδα ανθρώπων να ξεχωρίζει. Είναι άνθρωποι που δεν έχουμε ξαναδεί στις πορείες, με κανονική στολή. Οι μισοί στα μαύρα, οι άλλοι στα χακί, με τζόκεϊ, μαύρα γυαλιά και μαντήλια. Και μία γυναίκα στο μεταξύ», ανέφερε στο ΕΡΤnews.

Περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης, ο ίδιος υποστήριξε: «Ένας σπάει τη βιτρίνα, ο δεύτερος πετάει μέσα ένα υγρό —δεν ήταν μολότοφ— και κάνει “πουφ” ξαφνικά, και τρίτος πετάει κάτι αναμμένο μέσα και κάνει ένα “πουφ” ξαφνικά, και γεμίζει καπνούς και φλόγες η Marfin. Είναι ένας ψηλός με γυαλιά, μια γυναίκα με κοτσίδα, ξανθιά —φαινόταν πίσω από το μαντήλι της— κι ένας μεσαίου αναστήματος. Αυτός είχε το περισσότερο βάρος στο σακίδιό του. Ένας με κόκκινο μαντήλι, τον οποίο έχουμε δει και στις φωτογραφίες όταν έγινε η επίθεση στην Περιφέρεια στη Συγγρού».

Άλλη μάρτυρας περιέγραψε στις Αρχές τις κινήσεις των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. «Ένα από τα άτομα αυτά έσπασε τον υαλοπίνακα της πρόσοψης και ένα άλλο έριξε στο εσωτερικό της τράπεζας αντικείμενα με τα οποία προκλήθηκε η πυρκαγιά. […] Μετά την εμπρηστική επίθεση απομακρύνθηκαν προς το Σύνταγμα», ανέφερε.

Μία υπάλληλος της τράπεζας, η οποία βρισκόταν σε γραφείο του ισογείου απέναντι από την κεντρική είσοδο, κατέθεσε ότι άκουσε μία γυναικεία φωνή την ώρα που επιχειρούσε να εγκαταλείψει το φλεγόμενο κτίριο. «Στην προσπάθειά μου να απεγκλωβιστώ από τον ισόγειο χώρο της τράπεζας, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, άκουσα μία γυναικεία φωνή να λέει τη φράση “κάψτε τους”», ανέφερε.

Ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος συμμετείχε στην πορεία και βρισκόταν σε απόσταση περίπου μισού μέτρου από τον άνδρα που έσπασε τον υαλοπίνακα και από εκείνον που φέρεται να έριξε το εύφλεκτο υλικό, κατέθεσε: «Οι δύο άνδρες φάνηκαν να είναι συντονισμένοι και να είχαν προετοιμάσει και συναποφασίσει την εκδήλωση της επίθεσης».

Συγγενείς των θυμάτων και άνθρωποι που διασώθηκαν από τη φωτιά ζητούν την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση δικαιοσύνης. «Δεν ξέρω αν αυτά τα στοιχεία είναι ικανά να πετύχουν μια καταδίκη σ’ ένα δικαστήριο. Αν είναι πραγματικά ένοχοι, θα ήθελα να δω τα πρόσωπά τους και να δω τελικά τι θα πουν. Αν και νομίζω ότι μέχρι το τέλος δεν πρόκειται να παραδεχθούν ότι έχουν κάνει κάτι, γιατί ακριβώς όλα βασίζονται σε συνδυασμό γεγονότων και στοιχείων».

Το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστικές Αρχές έκριναν ότι οι δύο 42χρονοι είχαν κοινή συμμετοχή στην επίθεση, αλλά και διακριτούς ρόλους. Στο σκεπτικό της απόφασης φέρεται να επισημαίνεται ότι κάθε κατηγορούμενος είχε συγκεκριμένη δράση κατά την εκδήλωση της επίθεσης.

Οι δικαστικοί λειτουργοί εκτίμησαν επίσης ότι οι εμπλεκόμενοι ενήργησαν βάσει οργανωμένου σχεδίου, γνώριζαν τις πιθανές συνέπειες των ενεργειών τους και αποδέχθηκαν τον θανατηφόρο κίνδυνο που δημιουργήθηκε για τους εργαζομένους της τράπεζας.

Παράλληλα, οι δικαστικές Αρχές έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι είναι ύποπτοι τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων, σε περίπτωση που αφήνονταν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους έως τη διεξαγωγή της δίκης. Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή τους.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να συγκρίνουν παλαιότερο και νεότερο οπτικοακουστικό υλικό, με στόχο τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση δύο ακόμη προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση.