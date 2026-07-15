ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ: Παράταση έως τις 22 Ιουλίου στις αιτήσεις για τα χρηματικά βοηθήματα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

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ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παρατείνεται έως τις 22 Ιουλίου 2026 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τα χρηματικά βοηθήματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ (https://www.idika.gr/lae-miteres/) έως τις 22 Ιουλίου 2026. Το πρόγραμμα προβλέπει 700 ευρώ για τρίτεκνες και 1.000 ευρώ για πολύτεκνες μητέρες ή μονογονείς πατέρες.
  • Για διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο [email protected] ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (https://opeka.gov.gr/) για περισσότερες πληροφορίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Παράταση έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων – βραβείων του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, το οποίο απευθύνεται σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και σε τρίτεκνους και πολύτεκνους μονογονείς πατέρες του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.

Η αρχική προθεσμία έληγε στις 15 Ιουλίου 2026.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μητέρα ή μονογονέα πατέρα στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.idika.gr/lae-miteres/, έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 στις 23:59 μ.μ. Το πρόγραμμα αφορά στην καταβολή ποσού 700 ευρώ σε 2.300 τρίτεκνες μητέρες και 1.000 ευρώ σε 600 πολύτεκνες μητέρες, ή σε μονογονείς πατέρες, τρίτεκνους ή πολύτεκνους αντίστοιχα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενες μητέρες και μονογονείς πατέρες μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://opeka.gov.gr/

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