ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Φουντώνει η μάχη για την προεδρία της Κ.Ο. – «Μονόδρομος η εκλογή Πολάκη», λένε συνεργάτες του

Σε υψηλούς τόνους εξελίσσεται η εσωκομματική συζήτηση στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της εκλογής νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία είναι προγραμματισμένη για το πρωί του Σαββάτου (18/7).

Μετά τη συνεδρίαση της Κ.Ο., στην οποία συμμετείχαν περίπου οι μισοί από τους εναπομείναντες βουλευτές και αποφασίστηκε η επανένταξη του βουλευτή Χανίων Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, συνεργάτες του Χανιώτη βουλευτή έθεσαν ξεκάθαρα το πλαίσιο των επιδιώξεών τους.

Σύμφωνα με το περιβάλλον του κ. Πολάκη, η μόνη επιλογή που μπορεί να οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε εκλογική ανάκαμψη είναι η ομόφωνη εκλογή του στη θέση του προέδρου της Κ.Ο. και η ανάληψη της ηγεσίας της εκλογικής μάχης, με παράλληλη απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου.

«Η μοναδική συνθήκη που μπορεί να επαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. σε νικηφόρα (με βάση τους στόχους του) πορεία, να τον επανασυνδέσει με την ασφυκτιούσα κοινωνία και να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση στην επόμενη βουλή, είναι η ανάδειξή του Παύλου Πολάκη ομόφωνα σε πρόεδρο της Κ.Ο. του κόμματος και επικεφαλής της επικείμενης εκλογικής μάχης», ανέφεραν κύκλοι από το περιβάλλον του Χανιώτη βουλευτή.

Σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους απαραίτητες προϋποθέσεις γι’ αυτό αποτελούν, «η εξειδίκευση της πολιτικής στρατηγικής και η αναπλήρωση των κεντρικών οργάνων και θέσεων ευθύνης το Σάββατο στην Κ.Ε.» και ⁠«η οικειοθελής και συναινετική απόσυρση της υποψηφιότητας της Ρένας Δούρου για τη θέση του προέδρου της Κ.Ο. και η ανάδειξη του Παύλου Πολάκη στη θέση αυτή την επόμενη εβδομάδα, μετά την ανασυγκρότηση του κόμματος που θα αποφασίσει η Κ.Ε.».

Νέες ανακατατάξεις εν μέσω αποχωρήσεων

Παράλληλα εν μέσω συνεχών κοινοβουλευτικών αποχωρήσεων πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, η οποία ολοκληρώθηκε με την εκλογή του Γιάννη Αμανατίδη στη θέση του γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η εκλογή του νέου προέδρου της Κ.Ο. να πραγματοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου.

Λίγο πριν τη συνεδρίαση άλλοι τρεις βουλευτές ανακοίνωσαν την αποχώρηση τους ανεβάζοντας τον αριθμό των αποχωρησάντων βουλευτών στους εννέα με τη δύναμη της κοινοβουλευτικής ομάδας να αριθμεί πλέον 16 βουλευτές, χάνοντας την 3η κοινοβουλευτική θέση από το ΚΚΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ οι: Γιώργος Καραμέρος, Κατερίνα Νοτοπούλου, Συμεών Κεδίκογλου, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρήλος, Γιώργος Ψυχογιός, Χάρης Μαμουλάκης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Μαρίνα Κοντοτόλη.

Στο μεταξύ μαίνεται ο εσωκομματικός πόλεμος καθώς ο παραιτηθείς πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, απείχε από τη συνεδρίαση της Κ.Ο. καταγγέλλοντας μεθοδεύσεις για να διευκολυνθεί η επιστροφή Πολάκη.

Πυρά Πολάκη κατά Φάμελλου

Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε, μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά δίκτυα, επίθεση κατά του Σωκράτη Φάμελλου, με αφορμή τις δηλώσεις του για την επιστροφή του στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. «Ένας Φάμελλος του εξώστη…», έγραψε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «επίδειξη μικρότητας και αναξιοπρέπειας».

«Ένας Φαμελλος του εξώστη και του “στηρίζω άλλο κόμμα”, σε μια επίδειξη μικρότητας και αναξιοπρέπειας, βγήκε να πει πως κακώς επιστρέφω και θα βάλω υποψηφιότητα για πρόεδρος της ΚΟ!!!!!! Το γαρ πολύ της θλίψεως……», έγραψε σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

«Απόπειρα διάλυσης» καταγγέλλει ο Νίκος Παππάς

Ο Νίκος Παππάς από την πλευρά του με αφορμή τις νέες ανεξαρτητοποιήσεις κατήγγειλε απόπειρα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.

«Οι αποχωρήσεις εντάσσονται ηθελημένα σε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ! Η συλλογική ηγεσία και η εκλογική προετοιμασία είναι απαραίτητη και θα ακυρώσει αυτά σχέδια!», είπε χαρακτηριστικά.