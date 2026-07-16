Παύλος Μαρινάκης: Εκλογές το 2027 – Στόχος η αυτοδυναμία, όχι το δίλημμα «αυτοδυναμία ή χάος»

Την πρόθεση της κυβέρνησης να εξαντλήσει την τετραετή θητεία της και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές το 2027 επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, διαψεύδοντας τα σενάρια περί πρόωρης προσφυγής στις κάλπες.

Μιλώντας στο κανάλι ONE, ο κ. Μαρινάκης παρέπεμψε στη σχετική τοποθέτηση του πρωθυπουργού κατά την περιοδεία του στη Βόρεια Εύβοια, υπογραμμίζοντας ότι η ακριβής ημερομηνία θα είναι «μια Κυριακή του 2027».

Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, όταν οι δημοσκοπήσεις είναι ευνοϊκές για μια κυβέρνηση, αποτελεί πρακτική που έχει υπηρετηθεί επί σειρά ετών από το πολιτικό σύστημα, αλλά δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή αντίληψη των πολιτών. Η κυβέρνηση, όπως είπε, επιλέγει να αξιοποιήσει κάθε ημέρα μέχρι την ολοκλήρωση της τετραετίας για την υλοποίηση του προγράμματός της.

Στο πλαίσιο αυτό παρέπεμψε στις παρεμβάσεις στα Κέντρα Υγείας και στα νοσοκομεία, στις ανακαινίσεις σχολικών μονάδων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», στη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων, εφόσον εγκριθούν από την ΕΘΑΑΕ, καθώς και στην επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά.

«Κάθε ημέρα που πηγαίνουμε προς την εξάντληση της τετραετίας είναι μία ακόμη ημέρα για να αποδείξουμε ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτά που λέγαμε», ήταν το βασικό μήνυμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος παραδέχθηκε ότι έχουν διατυπωθεί εισηγήσεις εκτός Μεγάρου Μαξίμου για πρόωρες εκλογές. Η απάντηση, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να τηρήσει τη δέσμευσή του για κάλπες το 2027.

Ακρίβεια, εισοδήματα και στεγαστικό

Αναφερόμενος στην οικονομία, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα, υποστηρίζοντας ότι η κυβερνητική πολιτική εστιάζει στην ταχύτερη αύξηση των εισοδημάτων σε σχέση με τις τιμές. Παράλληλα, τόνισε ότι η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα σύνθετο ζήτημα με κοινωνικές, πέρα από οικονομικές, διαστάσεις.

«Να μεγαλώσει η πίτα»

Για τη στεγαστική και την οικονομική πολιτική, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιλέγει τη στρατηγική της ανάπτυξης, των επενδύσεων και της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, αντί της αύξησης των κρατικών δαπανών μέσω δανεισμού. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φορολογικών ελαφρύνσεων για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενόψει των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ.

«Ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα είναι να βρεθούν χρήματα, να μεγαλώσει η πίτα», είπε χαρακτηριστικά.

Μείωση του μη μισθολογικού κόστους

Ο Παύλος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φορολογικών ελαφρύνσεων για τις επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ότι το μη μισθολογικό κόστος παραμένει υψηλό, ενώ σημείωσε ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον πρωθυπουργό μετά τις εισηγήσεις του οικονομικού επιτελείου. Παράλληλα, άσκησε κριτική στις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για αύξηση της φορολογίας, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούν ανασταλτικά για τις επενδύσεις και την απασχόληση.

Οι καταγγελίες για μετακλητούς και απευθείας αναθέσεις

Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι ο αριθμός των μετακλητών υπαλλήλων παραμένει χαμηλότερος σε σχέση με το 2019, ενώ υπερασπίστηκε και τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων, σημειώνοντας ότι αντιστοιχούν σε μικρό ποσοστό των συνολικών δημόσιων συμβάσεων. Παράλληλα, κάλεσε την αντιπολίτευση να καταθέσει συγκεκριμένες καταγγελίες στη Δικαιοσύνη, αντί να αμφισβητεί συνολικά τη διαδικασία.

ΟΠΕΚΕΠΕ και άρση ασυλίας

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Παύλος Μαρινάκης απέρριψε τους ισχυρισμούς περί «κυβέρνησης υποδίκων», διευκρινίζοντας ότι η άρση της βουλευτικής ασυλίας δεν συνιστά ποινική δίωξη ή παραπομπή σε δίκη. Παράλληλα, επικαλέστηκε το τεκμήριο αθωότητας, επισημαίνοντας ότι για δύο πρόσωπα η υπόθεση έχει ήδη τεθεί στο αρχείο.

Στόχος η αυτοδυναμία

Για τις επόμενες εκλογές, ο Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η αυτοδυναμία, απορρίπτοντας παράλληλα το δίλημμα «αυτοδυναμία ή χάος». Παράλληλα, άσκησε κριτική στο ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα έχει αλλάξει πολιτική κατεύθυνση, ενώ τόνισε πως σε κάθε περίπτωση η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να προκύψει από τη λαϊκή ετυμηγορία.

Τα σενάρια για τον Αντώνη Σαμαρά

Όοσν αφορά το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε τη συζήτηση πρόωρη και υποθετική. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι οποιαδήποτε συνεργασία θα πρέπει να βασίζεται σε κοινή πολιτική στρατηγική και όχι σε συμφωνία για την κατανομή θέσεων.

Η αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα

Έντονη ήταν η αντιπαράθεση του Παύλου Μαρινάκη αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την επίσκεψη του πρώην πρωθυπουργού στη Μυτιλήνη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη μεταναστευτική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η μείωση του αριθμού μεταναστών στις δομές της Λέσβου οφείλεται στις κυβερνητικές επιλογές, ενώ επανέφερε και επικρίσεις για την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Σχετικά με τις δηλώσεις περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα, απέφυγε να υιοθετήσει την καταγγελία, σημειώνοντας ωστόσο ότι σε περίπτωση τόσο σοβαρών ισχυρισμών θα ανέμενε προσφυγή στη Δικαιοσύνη από την πλευρά του πρώην πρωθυπουργού.

Marfin και αυστηροποίηση του πλαισίου

Τέλος, σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Marfin, ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι οι αποφάσεις για την ενοχή ή την αθωότητα ανήκουν στη Δικαιοσύνη, χαρακτηρίζοντας σημαντική την επανεξέταση της υπόθεσης. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ αυστηρότερου πλαισίου για εγκλήματα που σχετίζονται με καταλήψεις, εμπρησμούς και εκρηκτικούς μηχανισμούς, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μέτρα προστασίας των πολιτών και όχι για ιδεολογική επιλογή.