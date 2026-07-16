Ιράκ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν drones πάνω από την Αρμπίλ – Εκρήξεις κοντά στο αμερικανικό προξενείο

Την κατάρριψη αρκετών μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων πάνω από την Αρμπίλ ανακοίνωσαν οι τοπικές δυνάμεις ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι την επιχείρηση πραγματοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι είδαν drones να κάνουν υπέρπτηση στην Αρμπίλ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, προτού χτυπηθούν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκρήξεις. Οι καπνοί ήταν ορατοί σε απόσταση γύρω από το αμερικανικό προξενείο, που είχε ήδη γίνει στόχος κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, αυτή ήταν η πρώτη επιδρομή με χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων που είχε στόχο το προξενείο στην Αρμπίλ αφότου κηρύχτηκε η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη στις αρχές Απριλίου.

Οι κουρδικές «αντιτρομοκρατικές» δυνάμεις ανέφεραν ότι οι δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ «κατέρριψαν (…) οκτώ drones φορτωμένα εκρηκτικά από τις 20:53 ως τις 21:53» (σ.σ.: τοπικές ώρες και ώρα Ελλάδας), χωρίς να κάνουν λόγο για θύματα.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τη χθεσινή ενέργεια. Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που ο νέος πρωθυπουργός του Ιράκ, Αλί αζ Ζαΐντι, πραγματοποιούσε επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το ιρακινό Κουρδιστάν, περιοχή με μεγάλα πετρελαϊκά κοιτάσματα, όπου είναι παρούσες οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος επιθέσεων από το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου. Ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν πιστεύεται πως βρίσκονταν πίσω από τις περισσότερες ενέργειες αυτής της φύσης.

Αυτές οι οργανώσεις επιτέθηκαν πάνω από 600 φορές εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Ιράκ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν επίσης φέρονται να προχώρησαν σε πλήγματα στην περιοχή, στοχοποιώντας κυρίως ιρανούς κούρδους αντάρτες που έχουν βάσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν, ακόμη και αφού άρχισε η κατάπαυση του πυρός.

Αμερικανικό πλήγμα σε τάνκερ με προορισμό τη Χαργκ

Αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος «εξουδετέρωσε» δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ σε βάρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων CENTCOM που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ, αναφέρεται πως αμερικανικό αεροσκάφος έπληξε με πυραύλους το φουγάρο του M/T Belma, υπό σημαία Κουρασάο δεξαμενόπλοιου που δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές του αμερικανικού στρατού. Το τάνκερ, κενό φορτίου, δεν συνεχίζει το ταξίδι του προς το Ιράν, σύμφωνα με την ανακοίνωση.