ΗΠΑ: Ρήγμα στους Δημοκρατικούς για τη στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ – 103 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της διακοπής

Υπέρ της διακοπής της στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ τάχθηκε ένα σημαντικό τμήμα των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, σε μια ψηφοφορία που ανέδειξε τη μετατόπιση μέρους του κόμματος απέναντι στην πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

Η τροπολογία που προέβλεπε τον τερματισμό της αμερικανικής βοήθειας προς το Ισραήλ απορρίφθηκε τελικά με 314 ψήφους κατά και 104 υπέρ. Υπέρ ψήφισαν 103 Δημοκρατικοί βουλευτές, ενώ 98 τάχθηκαν κατά και 10 επέλεξαν το «παρών». Ακόμη και σε περίπτωση έγκρισής της από τη Βουλή, η πρόταση θεωρούνταν εξαιρετικά δύσκολο να περάσει από τη Γερουσία.

Παρά την αποτυχία της, η ψηφοφορία θεωρείται ενδεικτική της αυξανόμενης αμφισβήτησης της παραδοσιακά διακομματικής στήριξης προς το Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κίνηση αποτέλεσε επίσης πολιτικό μήνυμα προς την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς αρκετοί Δημοκρατικοί διαχωρίζουν πλέον τη στήριξη προς το Ισραήλ από την υποστήριξη στις επιλογές της σημερινής του ηγεσίας.

Η τροπολογία κατατέθηκε από τον Ρεπουμπλικάνο βουλευτή Τόμας Μάσι και προέβλεπε τη διακοπή κάθε μορφής βοήθειας προς το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης και της μη στρατιωτικής. Ο Μάσι ήταν ο μοναδικός Ρεπουμπλικανός που ψήφισε υπέρ της πρότασης.

Ενδεικτικό της εσωκομματικής πίεσης ήταν το γεγονός ότι αρκετοί Δημοκρατικοί τοποθετήθηκαν δημόσια πριν από την ψηφοφορία, σε μια προσπάθεια να ισορροπήσουν μεταξύ της παραδοσιακής στήριξης προς το Ισραήλ και των αυξανόμενων αντιδράσεων για την πολεμική εκστρατεία στη Γάζα.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή, Χακίμ Τζέφρις, τάχθηκε κατά της τροπολογίας, ωστόσο απέφυγε να καλέσει τους βουλευτές του κόμματός του να ψηφίσουν με συγκεκριμένο τρόπο. Παράλληλα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι «έχει απομονώσει το Ισραήλ από μεγάλο μέρος του κόσμου, έχει πλήξει τη θέση του στις ΗΠΑ και έχει υπονομεύσει τις προοπτικές ειρήνης».

Από την πλευρά της, η πρώην πρόεδρος της Βουλής Νάνσι Πελόζι, καθώς και η δεύτερη στην ιεραρχία των Δημοκρατικών, Κάθριν Κλαρκ, τάχθηκαν υπέρ της διακοπής της βοήθειας.

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, ένας από τους πιο ένθερμους επικριτές της συνέχισης της αμερικανικής στρατιωτικής στήριξης προς το Ισραήλ, υποστήριξε ότι οι Δημοκρατικοί απλώς ανταποκρίνονται στη μεταβολή της κοινής γνώμης. Όπως ανέφερε, η πλειονότητα των Δημοκρατικών τάσσεται πλέον κατά της παροχής στρατιωτικής βοήθειας σε μια χώρα που, όπως υποστήριξε, έχει διαπράξει «γενοκτονία στη Γάζα».

Αλλαγή στάσεων στην αμερικανική κοινωνία

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πράγματι αλλαγή στάσεων στην αμερικανική κοινωνία. Σύμφωνα με έρευνα των New York Times και Siena College τον Μάιο, το 47% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων τάσσεται κατά της αποστολής βοήθειας προς το Ισραήλ, ενώ το 37% υπέρ. Μεταξύ των Δημοκρατικών, η αντίθεση στη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια φτάνει το 68%, ενώ μόλις το 25% την υποστηρίζει.

Η αλλαγή στάσης, ωστόσο, ενέχει πολιτικό κόστος για ορισμένους Δημοκρατικούς, καθώς οργανώσεις όπως η Επιτροπή Δημοσίων Υποθέσεων Αμερικανοϊσραηλινής Πολιτικής (AIPAC) έχουν στο παρελθόν διαθέσει σημαντικά ποσά σε προεκλογικές εκστρατείες εναντίον υποψηφίων που αμφισβητούν τη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ.

Με πληροφορίες από: AOL, Reuters