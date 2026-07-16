Ιράν: Εκρήξεις σε Αχβάζ, Μπαντάρ Αμπάς και Τσαμπαχάρ – Εκκενώθηκε νοσοκομείο παίδων με καρκινοπαθείς

Εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης σε αρκετές περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων η λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς, καθώς και οι πόλεις Αχβάζ και Τσαμπαχάρ. Πυραυλικά πλήγματα στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο «Σαχίντ Μπαγκαΐ» στην Αχβάζ οδήγησαν στην προσωρινή εκκένωση του ιατρικού κέντρου, όπου νοσηλεύονται και παιδιά με καρκίνο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε κοντινές κατοικίες. Τα περιστατικά αυτά ακολούθησαν την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) για νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης σε αρκετές περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων η λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς, καθώς και οι πόλεις Αχβάζ και Τσαμπαχάρ.
  • Στην Αχβάζ, το νοσοκομείο «Σαχίντ Μπαγκαΐ», όπου νοσηλεύονται και παιδιά με καρκίνο, εκκενώθηκε προσωρινά μετά από πυραυλικά πλήγματα στην περιοχή.
  • Οι επιθέσεις ακολούθησαν την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) για νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν, με ζημιές σε κατοικίες αλλά χωρίς αναφορές για θύματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης σε αρκετές περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων η λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς, καθώς και οι πόλεις Αχβάζ και Τσαμπαχάρ στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ιρανικές πηγές έκαναν λόγο για πυραυλικά πλήγματα στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο «Σαχίντ Μπαγκαΐ» στην Αχβάζ. Σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, το ιατρικό κέντρο, όπου νοσηλεύονται και παιδιά με καρκίνο, εκκενώθηκε προσωρινά μετά την επίθεση.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι επλήγησαν συνολικά τέσσερα σημεία στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Ο Βαλιόλα Χαγιάτι, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν αρμόδιος για θέματα ασφάλειας και επιβολής του νόμου, δήλωσε, σύμφωνα με την IRIB, ότι από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε κοντινές κατοικίες, ενώ έσπασαν τα τζάμια σε ορισμένες οικιστικές μονάδες.

Οι αναφορές αυτές ακολούθησαν την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) για νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν.

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