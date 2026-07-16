Ιράν: Εκρήξεις σε Αχβάζ, Μπαντάρ Αμπάς και Τσαμπαχάρ – Εκκενώθηκε νοσοκομείο παίδων με καρκινοπαθείς

Εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης σε αρκετές περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων η λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς, καθώς και οι πόλεις Αχβάζ και Τσαμπαχάρ στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.
Ιρανικές πηγές έκαναν λόγο για πυραυλικά πλήγματα στην περιοχή γύρω από το νοσοκομείο «Σαχίντ Μπαγκαΐ» στην Αχβάζ. Σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB, το ιατρικό κέντρο, όπου νοσηλεύονται και παιδιά με καρκίνο, εκκενώθηκε προσωρινά μετά την επίθεση.
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι επλήγησαν συνολικά τέσσερα σημεία στην ευρύτερη περιοχή της πόλης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.
🚨 BREAKING:
U.S. strikes hit areas near Ahvaz tonight
Tonight’s footage shows massive fires close to residential zones Ahvaz and Shahid Baqaei Hospital.
America is sending a clear message to the Islamic Republic.
The regime’s time is running out. pic.twitter.com/MtTjNmxX7y
— The Iranian (@JustAnIranianIr) July 15, 2026
🚨 BREAKING: Smoke Rises Over Civilian Areas in Chabahar, Iran
Additional footage shows thick smoke columns from residential neighborhoods after US strikes on the city.#Chabahar #Iran #USStrike #BreakingNews pic.twitter.com/RC71CU3mRN
— DR ADNAN ALI (@DrMalko) July 15, 2026
Ο Βαλιόλα Χαγιάτι, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν αρμόδιος για θέματα ασφάλειας και επιβολής του νόμου, δήλωσε, σύμφωνα με την IRIB, ότι από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε κοντινές κατοικίες, ενώ έσπασαν τα τζάμια σε ορισμένες οικιστικές μονάδες.
Οι αναφορές αυτές ακολούθησαν την ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) για νέο γύρο αεροπορικών επιδρομών εναντίον του Ιράν.