Διεθνής Αμνηστία: Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στο Ελ Σαλβαδόρ καταγγέλλει έκθεση

Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις φυλακές και περισσότεροι από 90.000 συνελήφθησαν αυθαίρετα μετά την επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης στο Ελ Σαλβαδόρ, την άνοιξη του 2022, στο πλαίσιο του λεγόμενου «πολέμου κατά των συμμοριών», σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, η οποία κάνει λόγο για ενδεχόμενα «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, ο οποίος θα διεκδικήσει τρίτη διαδοχική θητεία τον Φεβρουάριο του 2027, κυβερνά έχοντας συγκεντρώσει σχεδόν το σύνολο των εξουσιών, ενώ από το 2022 βρίσκεται σε ισχύ νόμος που επιτρέπει συλλήψεις χωρίς δικαστική εντολή.

Τουλάχιστον 470 θάνατοι σε φυλακές και κέντρα κράτησης

Σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, υπό τον τίτλο «’Ασφάλεια’ δίχως δικαιώματα», τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε φυλακές και κέντρα κράτησης από τον Μάρτιο του 2022 ως τον Δεκέμβριο του 2025.

«Σε πολλές περιπτώσεις, καταγράφτηκαν τραυματισμοί ασύμβατοι με τις επίσημες αιτίες θανάτου ή σημάδια σωματικής βίας και ιατρικής παραμέλησης», τονίζεται στην έκθεση.

Η Διεθνής Αμνηστία επισημαίνει ότι οι περισσότεροι από τους αποβιώσαντες δεν είχαν ακόμη καταδικαστεί για τίποτε απολύτως.

«Κανένας από τους θανάτους αυτούς δεν οδήγησε σε έρευνα» για τον καταλογισμό ευθυνών, επισήμανε η Άνα Πικέρ, διευθύντρια του τμήματος της ΜΚΟ που είναι αρμόδιο για την αμερικανική ήπειρο, κατά τη διάρκεια παρουσίασης της έκθεσης η οποία αναμεταδόθηκε ψηφιακά.

«Μητέρες που πήγαιναν από φυλακή σε φυλακή για εβδομάδες, χωρίς να ξέρουν πού βρίσκονταν τα παιδιά τους, άνθρωποι που φυλακίζονταν χωρίς να ξέρουν τον λόγο (…) οικογένειες που παραλάμβαναν τα πτώματα δικών τους χωρίς πειστική εξήγηση για τους θανάτους τους», ήταν μερικές από τις περιγραφές που έκανε η κ. Πικέρ.

Οι μαζικές συλλήψεις, οι καταγγελίες για συστηματικά βασανιστήρια, οι εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, οι θάνατοι στα χέρια -άρα υπ’ ευθύνη- του κράτους «δεν μπορούν να θεωρηθούν μεμονωμένα περιστατικά», αντίθετα σκιαγραφούν «μέρος περιγράμματος καταχρήσεων οι οποίες, με δεδομένα το εύρος και την οργάνωσή τους, μπορεί να αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», αναφέρει το κείμενο της ΜΚΟ.

Η πολιτική Μπουκέλε στο επίκεντρο της διεθνούς κριτικής

Η καταγγελία της Αμνηστίας προστίθεται σε εκείνη διεθνών νομικών, οι οποίοι τον Μάρτιο κατηγόρησαν την κυβέρνηση του Μπουκέλε για κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βασανισμούς και εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, που έχουν γνωρίσματα εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Η εκστρατεία της κυβέρνησης Μπουκέλε κατά των συμμοριών οδήγησε σε σημαντική μείωση της εγκληματικής βίας στο Ελ Σαλβαδόρ και ενίσχυσε τη δημοτικότητα του προέδρου. Την ίδια ώρα ωστόσο, η πολιτική αυτή έχει αποτελέσει αντικείμενο επικρίσεων από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνείς παρατηρητές, οι οποίοι κάνουν λόγο για παραβιάσεις δικαιωμάτων και υπερσυγκέντρωση εξουσιών.