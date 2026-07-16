CENTCOM: Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικές υποδομές πυραύλων και αεράμυνας

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε την ολοκλήρωση νέου κύματος αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν το βράδυ της 15ης Ιουλίου. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας, υποδομές πυραύλων και drones, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Τα πλήγματα, που διατάχθηκαν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αποσκοπούν στον περιορισμό της ικανότητας του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν το βράδυ της 15ης Ιουλίου.
  • Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας, υποδομές σχετικές με πυραύλους και drones, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης.
  • Η CENTCOM ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακριβείας με στόχο «τον περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ». Νωρίτερα, είχε πραγματοποιηθεί επιχείρηση στη Μεγάλη Τουνμπ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν το βράδυ της 15ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας, υποδομές που σχετίζονται με πυραύλους και drones, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης.

Η CENTCOM ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακριβείας σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων το Μπαντάρ Αμπάς, με στόχο -όπως υποστήριξε- τον περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει επιχείρηση στη Μεγάλη Τουνμπ, πλήττοντας, σύμφωνα με την ίδια πηγή, εγκαταστάσεις παράκτιας άμυνας και θέσεις πυραύλων κρουζ.

Η αμερικανική διοίκηση υποστήριξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ «καθιστούν το Ιράν υπεύθυνο», κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

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