CENTCOM: Οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικές υποδομές πυραύλων και αεράμυνας

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Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά του Ιράν το βράδυ της 15ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας, υποδομές που σχετίζονται με πυραύλους και drones, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης.

Η CENTCOM ανέφερε ότι χρησιμοποιήθηκαν όπλα ακριβείας σε διάφορες περιοχές, μεταξύ των οποίων το Μπαντάρ Αμπάς, με στόχο -όπως υποστήριξε- τον περιορισμό της δυνατότητας του Ιράν να απειλεί εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει επιχείρηση στη Μεγάλη Τουνμπ, πλήττοντας, σύμφωνα με την ίδια πηγή, εγκαταστάσεις παράκτιας άμυνας και θέσεις πυραύλων κρουζ.

Η αμερικανική διοίκηση υποστήριξε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ «καθιστούν το Ιράν υπεύθυνο», κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.