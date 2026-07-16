Τεχεράνη: Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα για την αντιμετώπιση «εχθρικών απειλών»

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Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν οι μονάδες αεράμυνας στην Τεχεράνη, σύμφωνα με ανακοίνωση των ιρανικών αρχών για την αντιμετώπιση πιθανών «εχθρικών απειλών».

Την είδηση μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση ή τη φύση της απειλής.

BREAKING: Air defence systems activated in Tehran, Mehr reports 🔴 LIVE updates: https://t.co/IutAu4LJIO pic.twitter.com/sVY4KNc1BR — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 16, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν σημειώθηκαν επιθέσεις στην περιοχή της ιρανικής πρωτεύουσας ή εάν η ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας έγινε προληπτικά.