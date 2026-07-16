Τεχεράνη: Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα για την αντιμετώπιση «εχθρικών απειλών»

Στην Τεχεράνη, η αεράμυνα ενεργοποιήθηκε για να αντιμετωπίσει «εχθρικές απειλές», σηματοδοτώντας μια κατάσταση ετοιμότητας για την εθνική ασφάλεια της χώρας.

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Διεθνή Νέα

Τεχεράνη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αεράμυνα στην Τεχεράνη τέθηκε σε πλήρη λειτουργία.
  • Η ενεργοποίηση κρίθηκε απαραίτητη για την αντιμετώπιση «εχθρικών απειλών» στην περιοχή.
  • Οι αρχές της ιρανικής πρωτεύουσας βρίσκονται σε επιφυλακή μετά την κίνηση αυτή.

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Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν οι μονάδες αεράμυνας στην Τεχεράνη, σύμφωνα με ανακοίνωση των ιρανικών αρχών για την αντιμετώπιση πιθανών «εχθρικών απειλών».

Την είδηση μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση ή τη φύση της απειλής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν σημειώθηκαν επιθέσεις στην περιοχή της ιρανικής πρωτεύουσας ή εάν η ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας έγινε προληπτικά.

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