Τεχεράνη: Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα για την αντιμετώπιση «εχθρικών απειλών»

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν οι μονάδες αεράμυνας στην Τεχεράνη, σύμφωνα με ανακοίνωση των ιρανικών αρχών για την αντιμετώπιση πιθανών «εχθρικών απειλών».
Την είδηση μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση ή τη φύση της απειλής.
BREAKING: Air defence systems activated in Tehran, Mehr reports
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— Al Jazeera Breaking News (@AJENews) July 16, 2026
Confirmation of ACTIVE Air Defenses battling something in the skies of Bandar Abbas and Tehran, Iran pic.twitter.com/1P31GOrwzG
— Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) July 16, 2026
Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν σημειώθηκαν επιθέσεις στην περιοχή της ιρανικής πρωτεύουσας ή εάν η ενεργοποίηση των συστημάτων αεράμυνας έγινε προληπτικά.