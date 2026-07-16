Εβελίνα Παπούλια για Μάρω Κοντού: «Καλό ταξίδι, ταξιδιάρα ψυχή»

Η Εβελίνα Παπούλια αποχαιρέτησε τη Μάρω Κοντού, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια της εμβληματικής ηθοποιού του ελληνικού κινηματογράφου. Η ηθοποιός τίμησε τη μνήμη της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

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Εβελίνα Παπούλια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Εβελίνα Παπούλια αποχαιρέτησε τη Μάρω Κοντού, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια της εμβληματικής ηθοποιού του ελληνικού κινηματογράφου.
  • Η ηθοποιός τίμησε τη μνήμη της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
  • «Αυτό το υπέροχο κορίτσι το έσκασε για κάπου καλύτερα! Φίλη μου αγαπημένη, ταξιδιάρα ψυχή, θα τα ξαναπούμε. Καλό ταξίδι. Σ αγαπώ!», έγραψε η Εβελίνα Παπούλια στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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Η Εβελίνα Παπούλια αποχαιρέτησε τη Μάρω Κοντού, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια της εμβληματικής ηθοποιού του ελληνικού κινηματογράφου.

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Με μια σύντομη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός τίμησε τη μνήμη της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

«Αυτό το υπέροχο κορίτσι το έσκασε για κάπου καλύτερα! Φίλη μου αγαπημένη, ταξιδιάρα ψυχή, θα τα ξαναπούμε. Καλό ταξίδι. Σ αγαπώ!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Εβελίνα Παπούλια, όπου ανέβασε μία φωτογραφία της αείμνηστης ηθοποιού από ταινία του παλιού ελληνικού σινεμά.

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