Εβελίνα Παπούλια για Μάρω Κοντού: «Καλό ταξίδι, ταξιδιάρα ψυχή»

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Η Εβελίνα Παπούλια αποχαιρέτησε τη Μάρω Κοντού, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλεια της εμβληματικής ηθοποιού του ελληνικού κινηματογράφου.

Με μια σύντομη ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η ηθοποιός τίμησε τη μνήμη της Μάρως Κοντού, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

«Αυτό το υπέροχο κορίτσι το έσκασε για κάπου καλύτερα! Φίλη μου αγαπημένη, ταξιδιάρα ψυχή, θα τα ξαναπούμε. Καλό ταξίδι. Σ αγαπώ!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Εβελίνα Παπούλια, όπου ανέβασε μία φωτογραφία της αείμνηστης ηθοποιού από ταινία του παλιού ελληνικού σινεμά.