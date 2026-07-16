Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 16 Ιουλίου

Πέμπτη 16 Ιουλίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια καταγεγραμμένη ονομαστική εορτή, ωστόσο η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αθηνογένη επισκόπου Πηδαχθόης και των Δέκα Μαθητών του, καθώς και του Αγίου Φαύστου. Ο Άγιος Αθηνογένης, επίσκοπος από τη Σεβάστεια της Καππαδοκίας, μαρτύρησε μαζί με τους μαθητές του κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, ενώ ο Άγιος Φαύστος σταυρώθηκε επί αυτοκράτορα Δεκίου.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

εορτολόγιο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις 16 Ιουλίου, αν και δεν υπάρχει καταγεγραμμένη ονομαστική εορτή, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αθηνογένη και των δέκα μαθητών του, καθώς και του Αγίου Φαύστου.
  • Ο Άγιος Αθηνογένης, επίσκοπος Πηδαχθόης, συνελήφθη με δέκα μαθητές του κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού και όλοι αποκεφαλίστηκαν αφού ομολόγησαν τον Χριστό.
  • Ο Άγιος Φαύστος, ψυχή τολμηρή και γενναία, κήρυττε το Χριστό στα χρόνια του Δεκίου, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε σταύρωση, υπομένοντας το μαρτύριο για πέντε μέρες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πέμπτη 16 Ιουλίου σήμερα και, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν υπάρχει κάποια καταγεγραμμένη ονομαστική εορτή. Ωστόσο, η Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του Ιερομάρτυρος Αθηνογένους και των συν αυτώ, του Μάρτυρος Φαύστου, καθώς και των εν Πισιδία 15.000 αγίων Μαρτύρων.

Άγιος Αθηνογένης επίσκοπος Πηδαχθόης και οι Δέκα Μαθητές του

Πατρίδα του Αγίου Αθηνογένη ήταν η Σεβάστεια της Καππαδοκίας. Η μόρφωση του, η θερμή πίστη του, καθώς και η γενναία φιλανθρωπική του δράση, τον ανέδειξαν επίσκοπο Πηδαχθόης.

Σαν επίσκοπος, ήταν φωτεινό πνευματικό λυχνάρι για το ποίμνιο του. Μάλιστα τόσο πολύ ήθελε να συνεχιστεί το έργο του Ευαγγελίου, ώστε με ιδιαίτερη φροντίδα κατάρτισε ικανότατους βοηθούς του. Άλλα όταν έγινε ο διωγμός επί Διοκλητιανού, ο Αθηνογένης με δέκα μαθητές του, τον Ριγίνο, τον Μαξιμίνο, τον Πατρόφιλο, τον Αθηνογένη, τον Αντίοχο, τον Άμμων, τον Θεόφραστο, τον Κλεόνικο, τον Πέτρο και τον Ησύχιο, συνελήφθη από τον ηγεμόνα Φηλίμαρχο, και αφού όλοι ομολόγησαν το Χριστό αποκεφαλίσθηκαν.

Αξίζει δε να αναφέρουμε, ότι στον Αθηνογένη οφείλουμε το γνωστό κατανυκτικό εσπερινό ύμνο, «Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξης, ἀθανάτου Πατρός, οὐρανίου, ἁγίου, μάκαρος, Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλθόντες ἐπὶ τὴν ἡλίου δύσιν, ἰδόντες φῶς ἑσπερινόν, ὑμνοῦμεν Πατέρα Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, Θεόν. Ἄξιον σὲ ἐν πάσι καιροὶς ὑμνείσθαι φωναὶς αἰσίαις, Υἱὲ Θεοῦ, ζωὴν ὁ διδοὺς διὸ ὁ κόσμος σὲ δοξάζει». Που σημαίνει: Ιησού Χριστέ, συ που είσαι το χαρούμενο φως του Αθανάτου, Ουρανίου, Άγιου και μακαρίου Πατρός, αφού φθάσαμε στη δύση του ήλιου και είδαμε το εσπερινό φως, υμνούμε τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή τον Τριαδικό Θεό. Είναι άξιο να σε υμνούμε σε κάθε ώρα με μελωδικές φωνές, Υιέ του Θεού, εσύ που δίνεις ζωή. Γι’ αυτό ο κόσμος σε δοξάζει.

Άγιος Φαύστος

Ο Άγιος Φαύστος έζησε στα χρόνια του άγριου διώκτη των χριστιανών, του αυτοκράτορα Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.). Μέσα σε σκληρούς, διωγμούς, δημεύσεις, εξορίες, φυλακίσεις και μαρτυρικούς θανάτους, ο Φαύστος, ψυχή τολμηρή και γενναία, παρουσιάστηκε κηρύττοντας το Χριστό.

Οι διώκτες τον συνέλαβαν (250 μ.Χ.) και τον καταδίκασαν σε σταύρωση. Τη φρικτή αυτή τιμωρία, υπέμεινε με αξιοθαύμαστη καρτερία. Το μαρτύριο του κράτησε πέντε μέρες, μετά ευλογώντας και ευχαριστώντας το Θεό, παρέδωσε το πνεύμα του.

Άγιοι Δεκαπέντε Χιλιάδες Μάρτυρες οι εν Πισιδία

Οι Άγιοι Δεκαπέντε Χιλιάδες Μάρτυρες οι εν Πισιδία μαρτύρησαν δια ξίφους.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ