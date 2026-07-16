Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίθεση με πυραύλους και drones κατά αμερικανικής βάσης στο Κουβέιτ

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Την πραγματοποίηση συνδυασμένης επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοτηλεόραση του Ιράν (IRIB), το IRGC ισχυρίστηκε ότι στόχευσε ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης τύπου C-RAM, καθώς και σημείο συγκέντρωσης Αμερικανών στρατιωτών, στο πλαίσιο του όγδοου κύματος της επιχείρησης που ονομάζει «Nasr 2».

Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι χρησιμοποιούν το έδαφος του Κουβέιτ για την εκτόξευση επιθέσεων κατά του Ιράν και κάλεσαν τους πολίτες του Κουβέιτ να ζητήσουν την απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα.