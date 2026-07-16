Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίθεση με πυραύλους και drones κατά αμερικανικής βάσης στο Κουβέιτ

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

IRGC
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση.
  • Η επίθεση φέρεται να διεξήχθη με χρήση πυραύλων και drones.
  • Στόχος της εν λόγω επίθεσης ήταν αμερικανική βάση που βρίσκεται στο Κουβέιτ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την πραγματοποίηση συνδυασμένης επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της αμερικανικής αεροπορικής βάσης Αλί Αλ Σάλεμ στο Κουβέιτ, ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοτηλεόραση του Ιράν (IRIB), το IRGC ισχυρίστηκε ότι στόχευσε ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης τύπου C-RAM, καθώς και σημείο συγκέντρωσης Αμερικανών στρατιωτών, στο πλαίσιο του όγδοου κύματος της επιχείρησης που ονομάζει «Nasr 2».

Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν επίσης τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι χρησιμοποιούν το έδαφος του Κουβέιτ για την εκτόξευση επιθέσεων κατά του Ιράν και κάλεσαν τους πολίτες του Κουβέιτ να ζητήσουν την απομάκρυνση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ