Πανελλήνιες 2026: Ολοκληρώνεται απόψε η διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων

Η προθεσμία για την υποβολή Μηχανογραφικού και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για τις Πανελλήνιες 2026 ολοκληρώνεται απόψε, 16 Ιουλίου, στις 23:59. Οι υποψήφιοι καλούνται να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας, καθώς μετά την παρέλευση της προθεσμίας δεν θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Πανελλήνιες
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώνεται απόψε η διαδικασία υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων, με τους υποψήφιους να έχουν τη δυνατότητα υποβολής μέχρι τα μεσάνυχτα (16/7, 23:59).
  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν/οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr, καθώς η προθεσμία είναι αποκλειστική.
  • Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, με την Υπουργό Παιδείας να δηλώνει πως «καταβάλλεται προσπάθεια να ανακοινωθούν από τις 23 έως τις 28 Ιουλίου 2026».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε (16/7, 23:59) θα υπάρχει η δυνατότητα για υποβολή Μηχανογραφικού και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Υπενθυμίζεται, ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση https://michanografiko.it.minedu.gov.gr, χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password), και να υποβάλουν/οριστικοποιήσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.

Από το υπουργείο Παιδείας προτείνεται στους υποψήφιους να εκτυπώσουν ή/και να αποθηκεύσουν στον υπολογιστή τους το οριστικοποιημένο μηχανογραφικό, που θα έχει αποκτήσει αυτόματα και αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγμή να μπορούν να δουν τις τελικές προτιμήσεις τους.

Επισημαίνεται, ακόμη, ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της κανένας υποψήφιος δεν θα μπορεί να οριστικοποιήσει το Μηχανογραφικό Δελτίο είτε για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, είτε για τις Δημόσιες ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ).

Με το πέρας της αποκλειστικής προθεσμίας υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων, θα αρχίσει ο έλεγχος και η επεξεργασία των προτιμήσεων των υποψηφίων για την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Μάλιστα, όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξη που παραχώρησε τις προηγούμενες ημέρες, καταβάλλεται προσπάθεια να ανακοινωθούν από τις 23 έως τις 28 Ιουλίου 2026.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ