Ασανσέρ: Πότε μπορεί να γίνει η απογραφή χωρίς πρόστιμο – Αναλυτικός οδηγός

Σχεδόν έναν χρόνο προθεσμία έχουν ιδιοκτήτες και διαχειριστές πολυκατοικιών για να απογραφούν οι ανελκυστήρες που δεν είχαν δηλωθεί, χωρίς την επιβολή προστίμου.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αναλυτικότερα, η προθεσμία εκπνέει στις 10 Ιουλίου 2027 σύμφωνα με την νέα τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία θέτει ένα σαφές πλαίσιο για τις προθεσμίες, τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών, αλλά και τις κυρώσεις που προβλέπονται για όσους παραμείνουν εκτός Μητρώου και έρχεται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή της διαδικασίας απογραφής. Εκτιμάται ότι από τους 450.000 έως 500.000 ανελκυστήρες που θα έπρεπε να απογραφούν, δεν έχουν απογραφεί 100.000 με 150.000.

Ποια είναι η διαδικασία

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απογραφή πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο συντηρητή ή τον εγκαταστάτη, με υπεύθυνη δήλωση ενός τουλάχιστον ιδιοκτήτη, του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου του κτιρίου, όπου καταχωρίζονται τα βασικά στοιχεία του ακινήτου και του ανελκυστήρα. Στο Μητρώο καταγράφονται όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες, είτε διαθέτουν ήδη πιστοποίηση είτε όχι. Η απογραφή δεν αποτελεί διαδικασία πιστοποίησης ή εκσυγχρονισμού, αλλά έχει αποκλειστικά χαρακτήρα καταγραφής, προκειμένου να δημιουργηθεί για πρώτη φορά ένα ενιαίο Μητρώο όλων των ανελκυστήρων της χώρας.

Η δήλωση στοιχείων όπως η πιστοποίηση, η δήλωση συμμόρφωσης (σήμανση CE) ή τυχόν τεχνικές εκκρεμότητες παραμένει προαιρετική.

Η πλατφόρμα elevator.mindev.gon.gr θα δέχεται δηλώσεις για όσους εγκαθιστούν ανελκυστήρες από την 1η Ιουνίου 2026 και μετά, οπότε και η απογραφή θα γίνεται από τον εγκαταστάτη εντός 90 ημερών από την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, η δήλωση θα θεωρείται εκπρόθεσμη.

Ποια πρόστιμα προβλέπονται

Η τροπολογία θεσπίζει κλιμακωτές κυρώσεις για τους ανελκυστήρες που δεν θα απογραφούν:

1.000 ευρώ ανά ανελκυστήρα σε κτίρια κατοικίας.

2.500 ευρώ σε κτίρια επαγγελματικής ή μικτής χρήσης.

5.000 ευρώ σε κτίρια που είναι προσβάσιμα στο κοινό.

Οι αλλαγές

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται και στη διαδικασία συντήρησης. Με την λήξη της προθεσμίας απογραφής, η συντήρηση δεν θα μπορεί να ολοκληρωθεί νόμιμα, εφόσον ο ανελκυστήρας δεν διαθέτει αριθμό απογραφής. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για εργασίες που κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την άμεση άρση κινδύνου. Ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί πλέον το βασικό στοιχείο ταυτοποίησης κάθε ανελκυστήρα.